Fatih Altaylı: RTÜK bana ceza vermiş, oysa ben özellikle teşekkür bekliyordum, şaka şaka

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yayın konuğu olarak aldığı "Teke Tek" programında kendi evinin basılması sürecini anlatırken kullandığı "İt ürür, kervan yürür", "itlerle uğraşmıyoruz" ifadeleri gerekçe gösterilerek para cezası kesen RTÜK'e seslenerek, "Yemin ederim kızmıyorum artık. Gülüyorum sevgili Ebubekir Şahin. Kendinizi düşürdüğünüz konuma üzülüyorum sadece" ifadelerini kullandı.

Altaylı bugünkü köşesinde sunduğu Teke Tek programına verilen para cezasını eleştirdi. "Oysa ben RTÜK’ten özellikle de Başkan’ı Ebubekir Şahin’den teşekkür bekliyordum. Şaka şaka. Tabii ki böyle bir beklentim yoktu. Ama Allah biliyor ya ceza vereceklerini de hiç zannetmiyordum" diyen Altaylı, ceza kesilmesine gerekçe gösterilen ifadeleri için şu açıklamada bulundu:

"Bir programın sonunda Teke Tek’e saldıran trollere sık sık yaptığım gibi bir yanıt verdim.Evirdiler, çevirdiler aklımın ucundan bile geçmeyen bir şekilde bu lafı ülkücülere söylediğim gibi abuk sabuk bir hale getirdiler. Ve sonra da ceza verdiler. Benim o cümleyi ülkücüler için kullanmadığımı RTÜK de biliyor. Programı izleyen herkes de."

Yazısının devamında, "Bu cezanın Meral Akşener’i televizyona çıkarma cezası olduğunu RTÜK da biliyor, herkes de. Başkalarına gözdağı olduğunu RTÜK de biliyor, herkes de" diyen Altaylı, "Ama yemin ederim kızmıyorum artık. Gülüyorum. Gülüyorum sevgili Ebubekir Şahin. Kendinizi düşürdüğünüz konuma üzülüyorum sadece. Yine de canınız sağ olsun" sözlerini kaydetti.

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