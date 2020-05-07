Akşener'den katıldığı program nedeniyle HaberTürk'e ceza verilmesine tepki: Bu millet sandıkta son sözü söylemeyecek mi sanıyorsun?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Habertürk'te katıldığı program nedeniyle HaberTürk'e verdiği cezaya tepki gösterirken, "Bu millet sandıkta son sözü söylemeyecek mi sanıyorsun?" dedi.

RTÜK, HaberTürk’e Meral Akşener’in yayın konuğu olduğu "Teke Tek" programında Fatih Altaylı'nın kendi evinin basılması sürecini anlatırken kullandığı "İt ürür, kervan yürür", "itlerle uğraşmıyoruz" ifadeleri nedeniyle üst sınırdan para cezası verdi.

Üst Kurul, söz konusu ifadelerin 6112 sayılı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle yayıncı Habertürk’e üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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"Yasaklar diye diye geldin, yasaklaya yasaklaya gidiyorsun"

Meral Akşener, Twitter hesabından paylaştığı mesajda karara tepki gösterirken, şu ifadeleri kullandı:

"Yasaklar diye diye geldin yasaklaya yasaklaya gidiyorsun Sayın Erdoğan... Beni ekranına çıkartan Habertürk'e ceza verince bu millet yanan mutfağı, kararan umutları görmeyecek mi, sandıkta son sözü söylemeyecek mi sanıyorsun?"