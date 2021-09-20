Fatih Altaylı: Rıdvan Dilmen, sadece Ersin Düzen'e gıcık olduğu için bedavaya çalışıyor da olabilir

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, son günlerde gündemde olan "Rıdvan Dilmen TRT'den kaç para maaş alıyor?" tartışmalarına katıldı ve "Sadece Ersin Düzen’e gıcık olduğu için bedavaya çalışıyor da olabilir" ifadelerini kullandı. İngiltere kamu yayıncısı BBC'yi örnek gösteren Altaylı, oradaki spor yorumcularının maaşlarını yazdı ve TRT'nin şeffaf olması gerektiğini dile getirdi.

Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım'ın, TRT ile anlaşan Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaştığını iddia etmesinin ardından başlayan tartışmalara Fatih Altaylı da katıldı. "Kamu yayıncısı TRT gizli iş kotaramaz. Açık olmalıdır" diyen Altaylı, "Rıdvan Dilmen’in TRT’den kaç lira aldığı konusu herkesin dilinde. 8,5 milyon TL yani 1 milyon dolar aldığını söyleyen de var, bunu abartılı bulan da. Benim ise bu konuda hiçbir fikrim yok. Son yıllarını bilemem ama Rıdvan’ın NTV’den çok para aldığını biliyordum. Hatta 10-11 yıl önce kendisine o zaman Ciner Grubu'nun ana akım televizyonu olan Kanal 1’e gelmesi ve aynı zamanda Habertürk’te yazması için teklif yaptığım zaman “Ferit Bey ile aram çok iyi. Bana çok değer veriyor, onu bırakamam” demiş, çok da iyi bir ücret aldığını belirterek teklifimizi geri çevirmişti. Tabii sonrasında Doğuş Grubu'nda işler iyi gitmedi, bunun Rıdvan’ı nasıl etkilediğini bilemem. Sonuçta Rıdvan NTV’den ayrıldı ve TRT’ye geçti. Rıdvan da, TRT de yüksek meblağlı iddiaların doğru olmadığını söylüyorlar. Hatta neredeyse bedavaya çalıştığını söyleyecekler. Bilemem. Sadece Ersin Düzen’e gıcık olduğu için bedavaya çalışıyor da olabilir. Ama mesele o değil. Mesele şeffaflık. Kamu yayıncısı TRT gizli iş kotaramaz. Açık olmalıdır" diye yazdı.

Benzer tartışmaların İngiltere'de de olduğunu belirten Fatih Altaylı, "Bakın İngiliz kamu yayıncısı BBC’de de yıllardır benzer bir tartışma var. Eski futbolcu Gary Lineker de BBC’de futbol yorumu yapıyor. BBC’nin en yüksek ücretli adamı da Lineker. 2019-2020 sezonu için tam tamına 1,75 milyon pound ücret almış. Yani tam tamına 20 milyon 825 bin TL. Eleştiriler üzerine, pandemi dönemi de denilerek geçen yıl ücretinde 400 bin poundluk indirime gedilmiş ve 1 milyon 360 bine düşürülmüş. İngiliz vergi mükellefleri bunu da çok buluyor ve kızıyor. Ama benim meselem az veya çok olması değil. Kamu yayıncısının şeffaf olması. TRT de bizim vergilerimiz ile ayakta duran bir kuruluş olarak şeffaf olmak zorundadır. Kime kaç lira verdiğini bilmek zorundayız. O paraların hak edilip edilmediği ise ayrı bir mesele olarak tartışılır" ifadelerini kullandı.

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