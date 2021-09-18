Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) de yorumculuk yapan eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT'den 8,5 milyon TL maaş aldığı iddiasıyla ilgili olarak "TRT’den 1 TL para almadım, almayı da düşünmüyorum" dedi.

TRT Spor'da yayımlanan "Yüzde 100 Futbol" programında 8,5 milyon TL maaş aldığı iddialarına yanıt veren Rıdvan Dilmen, "TRT’den 1 TL para almadım, almayı da düşünmüyorum. Sözleşmem de yok sözleşme dahi yapmadım. Sağ olsunlar beni ekranda görmek istediler hem kurum hem vatandaş. İstemeyen olabilir, beğenmeyen olabilir ona da saygı duyuyorum.Türkiye'nin yüzde 99'una ulaşan bir kanalda olduğum için ben mutluyum" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, TRT ile anlaşan Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaştığını iddia etmişti.

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, TRT’nin halkın vergileriyle kurulduğuna ve vergilerle yayın faaliyetlerini sürdürdüğüne vurgu yapılmış, TRT’nin bir kamu kurumu olduğuna dikkat çekilmişti.

TRT’nin, AK Parti iktidarı döneminde yayın ilkelerinden uzaklaştırıldığı belirtilen dilekçede, “Suç Duyurusu; Kamuoyu yararının ve ekonomik menfaatlerinin gözetilmediğinin göstermesi açısından ve kamunun kaynaklarının yandaş ‘iş adamlarına’, ‘sanatçılara’, ‘sporculara’ nasıl peşkeş çekildiğini göstermesi bakımından önemlidir” ifadeleri kullanılmıştı.

TIKLAYIN - TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşıyla ilgili iddialara yanıt

TIKLAYIN - Orhan Yıldırım, TRT'nin Rıdvan Dilmen'e verdiği aylık maaşı açıkladı

TIKLAYIN - 710 bin TL maaş aldığı iddia edilen Rıdvan Dilmen ve TRT yöneticileri hakkında suç duyurusu