Fatih Altaylı: Puro, AK Partililer arasında çok moda

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Türk gazetecilerin ABD'de kaldığı otelde çıkan yangına ilişkin olarak "Şaşırmadım" dedi. Altaylı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başından bir anıyı anlatırken, "Yangını duyunca güldüm.

Puronun AK Partililer arasında çok moda olduğunu biliyorum ne de olsa!" ifadesini kullandı.

Altaylı, Kocaeli’nde bir babanın oğluna pantolon alamadığı için intihar ettiği iddiasını da köşesine taşıldı. "Bir baba oğluna pantolon alamadığı için intihar ediyor. Haberi yapan gazeteci gözaltına alınıp sorgulanıyor" diyen Altaylı, "Bu nasıl bir saçmalıktır, bu nasıl bir paranoyadır' diye yazarsam acaba ben de gözaltına gider miyim" tepkisini gösterdi.

TIKLAYIN: Oğluna pantolon alamadığı için intihar eden babayı haberleştiren gazeteci serbest bırakıldı

Altaylı, "20 bin Romalı’yı hangi kulüp başkanının dedesi öldürdü?" başlığıyla (27 Eylül 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dün “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte ABD’ye giden gazetecilerin kaldığı otelde yangın çıktı” haberini görünce “Tarih tekerrürden ibarettir” diyerek güldüm.

Yangına gülünür mü?

İşin içinde Türkler var ise gülünür.

Nedenini anlatayım.

Erdoğan’ın Başbakanlığının ilk yılıydı yanlış hatırlamıyorsam.

Başbakan olarak ilk kez Washington’a resmi bir ziyarette bulunuyordu ve yanında kalabalık bir gazeteci ve işadamı heyeti de vardı.

Acemilikten olsa gerek, Washington’ın pek de şahane olmayan bir otelinde kalıyordu heyet.

Uçaktan indik, gelip otele yerleştik.

Aradan yarım saat geçmişti ki, birdenbire alarmlar çalmaya, yoldan siren sesleri yükselmeye başladı.

Washington’da ne kadar itfaiye aracı var ise otelin kapasına dayandı, ellerinde hortumlar ve tüplerle itfaiyeciler otele daldı.

Sürekli anonslar yapılıyor ve misafirlerin oteli terk etmesi isteniyordu.

Herkes kapının önüne çıktı, itfaiyeciler oteli didik didik ettiler ama yangına dair bir iz bulamadılar.

İş sonradan anlaşıldı.

İşadamları ve gazeteciler odalarına çekilmişler ve anında puroları sigaraları yakmışlardı.

Bu kadar duman bir anda odalara dolunca otelin alarm sistemi devreye girmişti.

Bu yüzden yangını duyunca güldüm.

Puronun AK Partililer arasında çok moda olduğunu biliyorum ne de olsa!

Gözaltı

Bir baba oğluna pantolon alamadığı için intihar ediyor.

Haberi yapan gazeteci gözaltına alınıp sorgulanıyor.

Rize’de belediye asırlık bir çınar ağacını kesiyor.

Haberi yapan gazeteci gözaltına alınıp sorgulanıyor.

“Bu nasıl bir saçmalıktır, bu nasıl bir paranoyadır” diye yazarsam.

Acaba ben de gözaltına gider miyim!

NOT: Kocaeli’ndeki gazeteci, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltı nedeni ise intihar eden babanın acılı eşinin şikayeti oldu.