Fatih Altaylı: Pazartesi günü kurun zirve yaptığı sırada iş gerekliliği dışında kim yüklü miktarda döviz bozdurduysa büyük şaibe altında

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Pazartesi günü kurun zirve yaptığı sırada iş gerekliliği dışında kim yüklü miktarda döviz bozdurduysa büyük şaibe altındadır. Mutlaka araştırılmalı, soruşturulmalıDüşünsenize pazartesi günü 17,5 TL’den 1 milyar dolar satıp, 17,5 milyar TL alsanız, Salı günü aynı para ile 1 milyar 346 milyon dolar geri alabilirsiniz Bir günde yüzde 35’e yakın kâr." değerlendirmesini yaptı.

Altaylı yazısında, "Ak Parti milletvekili Metin Külünk’e sonuna kadar katılıyorum. Çok ama çok haklı.Biliyorsunuz, yeni uygulamaya Cuma günü karar verilmiş.Bankalar ile yapılan toplantıda. Öyle ki, bazı bankalar bununla ilgili reklam filmi çekecek zamanı bile bulmuşlar. Ancak açıklama pazartesi akşamı yapıldı. Metin Külünk de diyor ki, “Bu yönteme geçileceğini bilenlerden pazartesi günü döviz bozduran varsa, bu arada 18 TL’ye yaklaşan kurdan dolar satarak büyük kazanç elde eden varsa, devleti ve milleti soyan varsa bunlar belirlensin ve bunlardan hesap sorulsun. O kadar haklı ki!" ifadesini kullandı.

Altaylı şunları kaydetti:

"Pazartesi günü kurun zirve yaptığı sırada iş gerekliliği dışında kim yüklü miktarda döviz bozdurduysa büyük şaibe altındadır. Mutlaka araştırılmalı soruşturulmalıdır. Düşünsenize pazartesi günü 17,5 TL’den 1 milyar dolar satıp, 17,5 milyar TL alsanız, Salı günü aynı para ile 1 milyar 346 milyon dolar geri alabilirsiniz. Bir günde yüzde 35’e yakın kar. Hem de dolar cinsinden. Böyle bir hırsızlık var ise eğer araştırılmaya değmez mi!"

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