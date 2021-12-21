AKP'li Külünk: Ekonomiye operasyon var diyorsak hesap sorulsun

Eski AKP milletvekili Metin Külünk, "Ekonomiye operasyon var diyorsak hesap sorulsun" görüşünü savundu.

Külünk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hesap Sorulsun. Ekonomiye operasyon var diyorsak; o zaman operasyon yapanlar buna karşı tedbir alacak Liderin ve kurumların planını da bilmek isterler. Doların indiği saatlerde oluşan trafiğe bir bakılmalı; kriz yönetmede en onemli tedbirlerden biri dolar manipülasyonu yapanların nasıl örgütlendiğini yakalamak ve gereğini yapmaktır. Ve özellikle tedbir hazırlık sürecinde bilgi veya eylem zaafiyeti oluşmasın diye gerekli tedbirler alınmalı; suistimal.eden varsa gereği yapılmalıdır. Bunu yakalamanın en pratik yöntemi; doların düştüğü süreçte liderin açıklama ve adımlarından önceki trafiği deşifre etmek lazım" ifadesini kullandı.