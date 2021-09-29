Fatih Altaylı: Ortalıkta onca soytarı, hekimim diye cirit atıp insanların hayatıyla oynarken ses çıkarmayıp, oynayan bir doktor mu hedefiniz?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Seda Sayan'ın sabah programında 'göbek atan' doktor Banu Küçükpolat hakkında, "Doktorların dans etme, göbek atma, eğlenme, gülme hakkı yok muydu! Hangi meslek gruplarının göbek atabileceğine, gerdan kıvırabileceğine ilişkin bir yönetmelik mi vardı! Evet alışılmadık bir durumdu belki ama ortada bir suç, bir ayıp yoktu.

Göbek atan Banu Küçütpolat doktor değil de başka bir meslekten olsa, ne bileyim mesela ev hanımı olsa garibimize gidecek miydi! Hayır. Peki ev kadınları göbek atabilir doktor kadınlar atamaz mıydı!" diye yazdı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey üyesi Prof. Dr. Vedat Bulut'un, Dr. Banu Küçükpolat'ı İstanbul Tabip Odası'na şikayet ettiğine vurgu yapan Altaylı, "Sizin işiniz doktorların mesleki yeterliklerini veya yetersizliklerini göz önüne almak mı yoksa eğlence anlayışlarını mı!

Ortalıkta onca soytarı hekimim diye cirit atıp, insanların hayatı ile oynarken ses çıkarmayıp, kendi kendine oynayan bir doktor mu hedefiniz? Hastaların canını tehlikeye atan mı kötü doktor sizde, yoksa işini iyi yapıp sonra göbek atan mı!

Hangisi soruşturulmalı? Siz dans etmediniz mi, hiç göbek atmadınız mı! Atmadıysanız atın. Rahatlarsınız!" ifadelerini kullandı.

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Star TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programına Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat katıldı.



Uzmanı olduğu alan ile ilgili bilgi veren ve izleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Küçükpolat için Seda Sayan programın sonunda "Çıkın çıkın gidin Banu hocama" dedi ve hemen ardından program kapanışını beraber yapmak istediğini ifade etti. Sayan "Kadın çok şık, çok güzel bu doktora da gidilir" diyerek müzik istedi. İkili programın kapanışında oynadı.



Doktorun dansı sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar sosyal medyada konuyla ilgili 'spontane gelişmiş gibi durmuyor', 'çok iyi', 'şaşırdım', 'çıkın çıkın oynayın, damarlarınız açılsın' gibi yorumlar yaptılar. " />