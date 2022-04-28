Fatih Altaylı: Ne dış gücü kardeşim, Türkiye’nin önündeki tek engel iç güçler!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, online alışveriş ortamlarına ve tedarik sistemleri ile ilgili yapılan yasal düzenlemenin yatırımcıyı kaçıracağını savunurken, "Ne dış gücü kardeşim. Türkiye’nin önündeki tek engel iç güçler" dedi.

Altaylı, yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin göreve geldiğinden beri dünyayı gezip, yatırımcılarla Türkiye'ye yatırım yapma çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Peki son birkaç yıl içinde Türkiye’ye hakiki para ile hakiki yatırım getirenler kimler? Tabii ki bu online ticaret şirketleri. Yemeksepeti.com birkaç yıl önce 600 milyon dolara yakın bir bedelle, Alman Hero’ya satılmadı mı! Bir başkası, Trendyol’da dünyanın en büyük fonları ortak değil mi!

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Ve şimdi siz bu şirketlerden 'haraç kesmeye' kalkışıyorsunuz. Allah aşkına söyleyin bir daha kim Türkiye’ye güvenip yatırıma gelir. Sadece bu alanda değil, başka alanlarda da kim gelir.?

Nureddin Nebati, istediği kadar anlatsın, istediği kadar Türkiye’yi övsün, kolaylık yapacaklarından söz etsin. Yatırımcı yapılana bakar. Böyle yaparsanız, yatırımcı kaçar. Üstelik ilk vukuatınız da değil. Mesela yabancılardan Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapmalarını istediniz. Geldiler. Sonra “Dövize endeksli kira olmaz” dediniz. Tekel’i üç kuruşa yandaş müteahhitlere sattınız. Onlar kısa süre sonra devletten aldıkları fiyatın birkaç katına yabancılara sattılar. Hemen vergileri arttırdınız. Daha sayarım. Örnek çok. Sonra “dış güçler, dış güçler” diye bağırıp duruyorsunuz. Ne dış gücü kardeşim. Türkiye’nin önündeki tek engel iç güçler."

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