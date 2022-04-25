Sabah yazarı Güngör: Alışveriş platformlarına çeki düzen geliyor, ağır cezai yaptırımlar yolda

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, “2 yılda 3 kat büyüyen e-ticaretin lokomotifi olan alışveriş platformlarına çeki düzen geliyor. Ticaret Bakanlığı sektörün dengeli büyümesi ve haksız rekabetin önlenmesi için önemli kriterler belirledi. KOBİ’lerin ve vatandaşların hakları güvence altına alınıyor” değerlendirmesini yaptı.

Güngör yazısında, “Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sektörünün dengeli büyümesi ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla önemli kriterler belirledi. Bu çerçevede, platformlarda satış yapan KOBİ'lerin hakları güvence altına alınacak.” ifadesini kullandı.

Güngör şunları kaydetti:

"- Pazaryeri platformda satılan içeriğin hukuka aykırılığından haberdarsa bunu yayından kaldıracak ve kamu kuruluşlarına bildirecek.

-Bildirmeyene 100 bin TL'ye kadar idari para cezası kesilecek.

- Aracılık sözleşmesinde olmamasına veya satıcının beyanı bulunmamasına rağmen o markayı kullanıp tanıtım faaliyeti yapan platform 100 bin TL'ye kadar para cezası verilecek.

- Aracılık sözleşmesinde satıcı aleyhine tek taraflı değişiklik yapan platform 100 bin TL'ye kadar para cezası ödeyecek.

- Ticaret Bakanlığı'nın rekabet şartlarını korumaya dönük tedbirlerini uygulamayana 10 bin ila 100 bin TL arasında, denetimcilere bilgi belge sunmayana da 20 bin ila 50 bin TL arasında ceza kesilecek.

- Platformdaki satıcının satış verilerini bedelsiz taşıyıp, bunlardan elde ettiği verileri erişim sağlamayan pazaryerine her bir satıcı için 500 bin TL ceza kesilecek.

- Satıcının fiyatını tek taraflı değiştirip, kampanyaya zorlayan pazaryerine 500 bin TL ceza verilecek.

- Satıcının verilerini rekabette kullanan platforma net satışının yüzde 10'u kadar para cezası verilecek."