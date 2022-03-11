Fatih Altaylı: Mustafa Sarıgül en azından TikTok’ta popüler oldu, Tansu Çiller onu bile olamaz

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, siyasete döneceği konuşulan eski Başbakan Tansu Çiller'in "Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en kötü performans gösteren Başbakanı" olduğunu savundu. Altaylı, "Sarıgül en azından Tik Tok’ta popüler oldu. Çiller onu bile olamaz" dedi.

Altaylı, yazısında "Hanımefendi 20 senedir ortalıkta olmadığı, siyasetten uzak kaldığı ve yazları Bodrum’da yatında, kışları ise yalısında geçirdiği için yeni nesil kendisini pek tanımaz. Muhtemelen Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en kötü performans gösteren Başbakanıdır. Demirel’in Cumhurbaşkanı olması ile medya desteği ile Başbakanlık koltuğuna oturmuş, 1994’te ülkeye tarihin en büyük krizini yaşatmış, 28 Şubat kararlarından kendine güç ve siyasi çıkar devşirmeye kalkışmış bir Başbakan'dı" dedi.

Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Başbakanlığı döneminde ülkeyi yönetenin geçmişinde bir banka batırma skandalı olan kocası Ö. Uçuran Çiller olduğu bilinmeyen bir şey değildi. İş dünyası ile ilişkiler, görüşmeler, her türlü ihale Özer Uçuran Çiller’den geçerdi. Özelleştirme ihale zarfları, ilgili kurumlarda ya da makamlarda değil evde açılırdı.

Çeteler, mafya, ülkenin dört yanında cirit atardı, faili meçhuller onun döneminde zirve yapmıştı. Sonra köşesine çekildi. Eşi Uçuran Çiller ise sağlıklı yaşam, Hint felsefesi gibi konulara yöneldi, bir anlamda uçtu, guru oldu. Bu konuda kitaplar yazdı.

Şimdi 84 yaşında ve son hatırladığım geçen yıl sonunda yoğun bakımdaydı. Allah şifa versin. Ve şimdi yeniden siyasete girecekmiş. Genç seçmeni bölmek için 76 yaşında geçmişi başarısızlıklarla dolu bir 'yeniden lider'...

Üstelik de onun 'Liderliği!' döneminde ülke ekonomisini ve haliyle aile ekonomisini yöneten kocası artık bu işleri yapamayacak durumdayken. Bu yüzden bu soru bana sorulunca beni bir gülme alıyor. Sizi almıyorsa ve bu dönüşü ciddiye alıyorsanız sizde bir sorun var demektir. Şu kadarını söyleyeyim, Sarıgül en azından Tik Tok’ta popüler oldu. Çiller onu bile olamaz."

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