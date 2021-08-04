Fatih Altaylı: Mezbaha sorumlusu ve nikâh memuru olan adamı Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü yaparsanız, Muğla yanmasın da kim yansın?

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, 8 gündür süren orman yangınlarıyla ilgili olarak kaleme aldığı yazısında, 2019 yılında, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne yerel seçimlerde CHP'den istifa edip AKP'ye geçerek aday olan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede "Büyüksün reisim, elini öpmeye geleceğim" diyen Barış Saylak'ın atandığına dikkat çekti. Altaylı, "Daha önce Milas Belediyesi’nde mezbaha sorumluluğu ve nikah memurluğu görevlerinde bulunmuş olan adamı Bakanlığın ildeki tepesine koyarsanız olan o ile olur. Liyakat dediğimiz de tam olarak budur" dedi.

"Ülke iki yıldır hiç görülmedik düzeyde orman yangınlarına sahne oluyor ve yine iki yıldır bu orman yangınları ile mücadelede eşi benzeri görülmemiş bir başarısızlığa imza atıyor Tarım ve Orman Bakanlığı" diyen Altayı, yazısına şöyle devam etti:

"Bu yangınların büyük bölümünün Muğla ilinde çıktığını ve bu yıl Muğla’daki ormanların çok önemli bir bölümünün yandığını da biliyoruz.

Peki size bir soru. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2019 yılında Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne atadığı kişi kim? Sıkı durun söylüyorum. Barış Saylak.

Bu isim size bir şey ifade etmedi mi? Haklısınız. Hatırlanmaya değer bir isim değil. Ama eylemi unutulacak gibi değil. Bu Barış Saylak’ı bilmiyor olmanız mümkün değil aslında.

2019 yerel seçimlerinden önce CHP tarafından Milas Belediye Başkan adayı olarak gösterilmeyince AK Parti’ye geçmişti. Daha sonra AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı bir telefon görüşmesi yayınlanmıştı. Saylak bu görüşmede tarihi bir yağcılığa imza atmış, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a elinizi öpmeye Ankara’ya gelmek istiyorum diye yalvarmış. Erdoğan’ın bu aşırı yalakalıktan rahatsız olması üzerine 'Bari grup toplantısına gelip orada elinizi öpeyim' diye devam etmiş en sonunda 'Büyüksün büyük' diye telefonu kapatmıştı. Saylak’ın sözlerinden Erdoğan bile rahatsız olmuş, utanmıştı.

AK Parti’den belediye başkan adayı olarak girdiği seçimleri kaybetmesinden sonra bu Barış Saylak ne oldu biliyor musunuz! Seçimden tam 9 ay sonra 11 Kasım 2019’da Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı.

Daha önce Milas Belediyesi’nde mezbaha sorumluluğu ve nikah memurluğu görevlerinde bulunmuş olan adamı Bakanlığın ildeki tepesine koyarsanız olan o ile olur. Liyakat dediğimiz de tam olarak budur. Yani cz Biz yanmayalım da kim yansın!"