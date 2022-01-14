Fatih Altaylı: Küçük bir İstanbul iktidarından beslenen gazeteciler varsa eğer, koskoca bir Türkiye iktidarından beslenen kimler ve kimler vardır

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İBB'nin bazı gazetecilere her ay 15 ile 30 bin lira arasında değişen miktarlarda maaş verdiğini öne süren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Bir Bakan, hele hele İçişleri gibi önemli, etkili ve hayli geniş yetkileri olan bir bakanlığın başındaki isim elinde bilgi ve kanıt yoksa konuşmaz. Ama böyle ağır ithamlar da ortaya bu şekilde, öznesi olmadan atılmaz. Sayın Soylu, bu konuda belli ki bilgi sahibi. O zaman yapması gereken şu. Bu iddiayı boş bir itham olmaktan çıkaracak ve isim isim kim 30 bin TL alıyor, kim 15 bin TL alıyor açıklayacak" dedi.

Altaylı, gazetecilik meslek örgütlerinin Soylu'ya isim açıklaması konusunda çağrı yapmamasını da eleştirirken, "Asıl benim değil, onların Süleyman Soylu’yu bu isimleri açıklamaya davet etmesi gerek. Yok eğer açıklamıyorlarsa, mesleğin tüm mensuplarını zan altında bırakmaktan dava etmesi. Ama kim bilir belki de, onlar da biliyordur kimlerin siyasetten, ticaretten nemalandığını. Ortaya çıkması belki onların da işine gelmiyordur. Kim bilir!" ifadesini kullandı.

Altaylı, "Küçük bir İstanbul iktidarından beslenen gazeteciler var ise eğer ve onların ortaya çıkmasını istiyor isek… Acaba koskoca bir Türkiye iktidarından, diğer belediyelerden beslenen, nemalanan kimler ve kimler vardır. Onları da ortaya çıkarsa ya birileri. Kamu ya da kamuya bağlı şirketlerden, işlerden beslenen sözde meslektaşları. Bir öğrensek" ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN - Süleyman Soylu ve İBB arasında "maaş verilen gazeteciler" polemiği