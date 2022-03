Süleyman Soylu ve İBB arasında "maaş verilen gazeteciler" polemiği

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) her ay bazı gazetecilere maaş verdiğini iddia etti. İBB hakkında özel teftiş başlatılmasının doğru bir karar olduğunu söyleyen Soylu, "Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı çıkarmaz. Bazı gazetecilere her ay 15 bin lira, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz" dedi. Soylu'nun iddialarına yanıt veren İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Bakan bu akşam da A Haber'de 'ciddi' iddialarda bulundu. İnşallah bu kez ispat eder" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çarşamba akşamı A Haber'de canlı yayımlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında gündeme dair açıklamalar yaptı.

Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB hakkında başlattığı özel teftişe ilişkin yeni iddialarda bulundu.

Teftiş kararının arkasında duran Soylu, "DİAYDER, örgüt üyelerini İBB'de işe soktu. DİAYDER YPS/PKK'yla bağlantılı. PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye karşı alarm durumundayız. 2021'de 183 terör eylemi engellendi" dedi, "İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali olmadığını" savundu.

Soylu, "Terörle iltisak ve irtibat, kamudan ihraç için yeterlidir" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu: Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı çıkarmaz

İBB'nin bazı gazetecilere her ay 15 ile 30 bin lira arasında değişen miktarlarda maaş verdiğini öne süren Soylu, "Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı çıkarmaz" dedi. Soylu, "Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Teftiş yapılıyor. Bakalım neler çıkıyor? Kamu gücünü insanlar kendi siyasi ikballeri için kullanmazlar" ifadelerini kullandı.

Yapılan teftişin CHP'li belediyelere özgü olmadığını belirten Soylu, İçişleri Bakanlığı'nın birçok belediyeye yönelik 2 bin 32 soruşturma yürüttüğünü söyledi.

İBB Sözcüsü Ongun: İnşallah bu kez ispat eder

İBB'den Bakan Soylu'ya yanıt, Belediye Sözcüsü Murat Ongun'dan geldi.

Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada önce Soylu'nun yaklaşık 3 yıl önceki yerel seçimlerle ilgili iddialarını hatırlattı.

Ongun, Soylu'nun İstanbul'da 31 Mart 2019'da yapılan ve iptal edilen seçimler için "Sandık başkanları hakkında kaçı FETÖ ile iltisaklı, bu konuda somut veriler var mı?" sorusuna "Somut veriler var. Ortalama 700 civarında, birinci dereceden yakını, ikinci dereceden yakını, hapishanede olanlar, FETÖ ile iltisaklı olanlar, bütün bunların tamamı var. Tam da bu kadar ciddi bir iştir" yanıtı verdiği açıklamasını paylaştı.

İBB Sözcüsü, Soylu'nun son iddialarıyla ilgili olarak, "İnşallah bu kez ispat eder" dedi.

İçişleri Bakanlığı 26 Aralık'ta, İBB'de çalışan yüzlerce personelin "terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olduğu yönündeki ihbar ve tespitler üzerine" özel teftiş başlatıldığını duyurmuştu.

Tartışma nasıl başladı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) ile ilgili çalışma yapılırken İBB ile ilgili bazı bilgilere ulaştıklarını ve ihbarlar aldıklarını söylemiş; "Buradan referansla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne insanların girip çalıştıklarını gördük. Bu arada ihbarlar geldi. PKK/KCK ile bağlantılı hapse girmiş, özellikle dağda bulunmuş, polisin öldürülmesi eylemlerine katkı vermiş ve yargı tarafından tescil edilmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmiş, ByLock kullanıcısı bir çok kişinin işe alındığını belirledik" demişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Soylu'nun 12 Aralık'ta TBMM'de "İBB'de 557 terörist olduğunu" iddia etmesi sonrası 15 Aralık'ta İçişleri Bakanlığı'na yazı yazıp bilgi istediklerini ancak yanıt alamadıklarını söylemişti.

İmamoğlu, "Bunları tespit etmiş bakan, yerinde oturuyor, gevrek gevrek basın önünde söylüyor. O kişiler de İBB'de görev mi yapıyor şu anda? Hemen İçişleri Bakanı görevinden istifa etsin" demişti.

Soylu: Türkiye Cumhuriyeti Kılıçdaroğlu'nu dinleseydi, Pensilvanya ile konuşmalarını da duyardık

Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'de katıldığı progamda, geçen ay T24'ten Murat Sabuncu'ya yaptığı açıklamada "kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiğini" söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir iddiada bulundu.

Süleyman Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti Kılıçdaroğlu'nu dinleseydi, Pensilvanya ile konuşmalarını da duyardık. Kılıçdaroğlu desin ki 'Pensilvanya ile diş muayenehanesinde konuşmadık' desin. 15 Temmuz'daki "Yurtta sulh, cihanda sulh" sloganı hakkında konuşmadık desin" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu ayrıca PKK üyesi olduğu belirtilen Volkan Bora ile fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında hızla fezleke düzenlenen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'le ilgili tartışmalara da değindi.

Soylu, "Ne Meral Akşener ne Kılıçdaroğlu ne de HDP, 'Bu fotoğraf doğru değildir. Terörle bu kadar iç içe girmiş ve terörün içinde bulunmuş bu anlayışı şiddetle reddediyoruz. Bunu kabul etmiyoruz.' diyemediler" ifadelerini kullandı ve "Muhalefet gibi görmezden gelemeyiz, sırtımızı dönemeyiz" dedi.