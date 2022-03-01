Altaylı: Konuyu yeni medyaya bağlayıp Bildirici’yi çağdışı ilan etmek gazeteciliğin arasına sıkıştırılmış 'pazarlamacı influencerlığı' meşrulaştırmıyor

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'nin Nevşin Mengü’nün sosyal medya hesabından ürün reklamı yapmasını eleştirmesinin ardından başlayan "gazeteciler reklam yapabilir mi" tartışmasına HaberTürk yazarı Fatih Altaylı da katıldı.

Altaylı, Mengü'nün Bildirici'ye verdiği yanıttaki üslubuna odaklanırken, gazetecinin reklam yapmamasının doğru olduğunu savundu.

Altaylı, "Influencerlık bir gazetecilik faaliyeti midir" başlıklı yazısında düşüncesini şu sözlerle dile getirdi:

"Faruk Bildirici, Nevşin Mengü’nün bir yandan haber, bir yandan ürün tanıtımı yaptığı videoları eleştirince, birden bire ağır bir saldırıya uğradı. Ne çağdışılığı kaldı ne de Mengü ve benzerleri kadar okunmuyor olması. Oysa Faruk Bildirici haklı idi.

Sakın yanlış anlaşılmasın, Nevşin Mengü ya da benzeri faaliyetlerde bulunan arkadaşlarımız haksız idi demiyorum ama Faruk Bildirici’nin söyledikleri gazetecilik açısından daha doğru.

Sevgili Nevşin Mengü ve Nevşin konumundaki diğer dostlarımız 'Faruk Abi, söylediğin doğru ama medyanın içinde bulunduğu ortamda iş bulamıyoruz. Kimse bize kapı açmıyor. Biz de mesleğimizden vazgeçmemek adına mesleğimizin bazı ilkelerini biraz gevşetiyoruz. Ne yapalım, ölelim mi?' deseydi ortada hiçbir sorun olmazdı.

Ama konuyu yeni medyaya bağlamak, Faruk Bildirici’yi çağdışı, ilkel ilan etmek gazetecilik faaliyetinin arasına sıkıştırılmış 'pazarlamacı influencerlığı' meşrulaştırmıyor.

Bu arkadaşların bu yolu seçmiş olmalarının arkasındaki gerçeği biliyoruz ama bunu bilmek ve anlayış göstermek bu yolu doğru ve geçerli bir yol olarak sindirmemize neden olmuyor.

Yarın başka etkili ve izlenen gazeteciler de aynı yolu seçebilirler ama bir yolun çok seçilmiş olması o yolu geçerli ve doğru yol da yapmıyor.

Mesela Nevşin Mengü’nun eleştirilere konu olan paylaşımı ilaç olmasa da bir gıda takviyesi ve ortaya çıktığı kadarı ile tartışmalı bir ürün. Yarın birisi bu üründen dolayı hayatını kaybetse Nevşin Mengü ne duruma düşecek biliyor mu! Bir gazetecinin Thodex reklamı yapan ünlülerden bir farkı olması gerekmiyor mu!

Üstelik de bu yapılanı gazeteciliği kurtarmak için yapılan bir iş gibi göstermek ne kadar doğru? Bu faaliyetin gazetecilik şöhretini paraya çeviremeyen meslek emektarlarına faydası var mı! Ünlü televizyoncunun öyle bir pazarlama yapması mümkün belki ama ünsüz muhalif muhabir ne yapacak peki!

O yüzden gazetecilik gazeteciliktir. Pazarlamacılık pazarlamacılık. İkisini aynı şapka altına toplamak riskli bir iştir."

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