Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu adı, AK Parti’den uzaklaşan seçmeni yeniden AK Parti’ye doğru itiyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda "ittifak kabul ederse onur duyarım" sözleriyle ilgili olarak, "Kılıçdaroğlu adı, AK Parti’den uzaklaşan seçmeni yeniden AK Parti’ye doğru itiyor" yorumunu yaptı.

Altaylı, yazısında, "Ülkenin içinde bulunduğu duruma rağmen, AK Parti’nin oylarında bir artış var ise, bunun en önemli nedeni Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının gündemde olmasıdır" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, yazısında şunları kaydetti:

"Millet İttifakı ne karar alır bilmiyorum. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına İyi Parti’nin onay vermesinin mümkün olmadığını, siyaseti bir satır bile okuyabilen herkesin Kemal Kılıçdaroğlu ile gidilecek bir seçimden Cumhur İttifakı’nın adayının kazanacağı sonucunu çıkaracağını biliyorum.

Eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa, Meral Akşener de aday olacaktır. Ve böyle bir durumda ikinci tura kesinlikle Meral Akşener çıkar. Bunun için iddiaya bile girebilirim. Ama bence Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimini ağzına bile almadan ekonomik duruma ve ülke sorunlarına odaklanmalı. Çünkü hep söylediğim gibi, bu saatten sonra AK Parti iktidarının uzaması AK Parti’ye değil, CHP’nin yapması muhtemel hatalara bağlı."

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında 'İttifak kabul ederse onur duyarım' dedi