Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında 'İttifak kabul ederse onur duyarım' dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın kabul etmesi durumunda Cumhurbaşkanı adayı olabileceğinin sinyalini verdi ve "İttifak kabul ederse sorun yok" dedi.

Haber Global programında Az Önce Konuştum isimli programa katılan Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" yönündeki bir soruya "İttifak adına konuşamam ama ittifak da bunu kabul ederse bundan onur duyarım" cevabını verdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in başbakan olmayı istediğini açıklaması da sorulan Kılıçdaroğlu, Akşener'in başbakanlığa yakışacağını söyledi.

Adaylık konusunun Millet İttifakı'nda hiç konuşulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, kendilerinin demokrasiyi savunduklarını ve bu yüzden de bir araya gelerek istişare sonucunda karar alacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı hakkındaki bir soruya ise bu kişilerin başarılı birer belediye başkanlığı yürüttüğünü, bu yüzden devam etmesi gerektiklerini düşündüğünü fakat bu konuyu ittifak ortaklarıyla konuşmadıklarını söyleyerek yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı daha önce de gündeme gelmişti.

Aralık 2020'de Genel Kurul'da bütçe üzerinde konuşurken AKP'lilerin "cumhurbaşkanı adaylığını" kastederek, "Aday ol, aday olabilecek misi?" dediği Kılıçdaroğlu, "Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?" çıkışı yapmıştı.

Temmuz 2021'de ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayları olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Sözcü gazetesinden Emin Çölaşan'a konuşan Kılıçdaroğlu, "Zamansız bir açıklama yapmış" demişti.

CHP lideri Eylül ayında "Millet İttifakı olarak birden fazla adayımız olabilir" demiş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ise "Tekil konuşuyor, vaatleri ortaklaşa kararlaştırıp açıklamalıyız" yorumunda bulunmuştu.

Son olarak da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığa talip olduğunu duymadığı" ancak "kazanamama riski olan bir adayı kabul etmeyecekleri" yönündeki açıklaması bu konudaki tartışmaları daha da alevlendirdi.

Katıldığı programda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, ekonomide atılan adımların altı ay sonra etkisini göstereceğine dair açıklamasına da değinen Kılıçdaroğlu, "Yeni iktidara gelmiş olsalar anlarım, 20 yıldır iktidarda olan bir partinin bu ülkeyi neden bu hale getirdiğinin hesabını vermesi lazım" dedi.

'İlk adım Ekonomik Sosyal Konsey'i toplamak'

İktidara gelince ilk adımının Ekonomik Sosyal Konsey'i toplamak olacağını belirten Kılıçdaroğlu, Bülent Ecevit tarafından kurulan bu kurulun 5 Şubat 2009'dan beri toplanmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Merkez Bankası kültüründen gelmediğini" söyledi:

"Merkez Bankası'nın kapısından geçmemiş kişiyi başkan yapıyorsunuz. İradesi var mı? İrade Saray'da.

"Bir ülkede her şey nasıl bir kişinin iki dudağının arasından çıkacak söze bağlı olabilir?"

TBMM'deki konuşmasında yaptığı ve iktidarın eleştirdiği el hareketi de sorulan Kılıçdaroğlu, "iz konuşurken hangi el hareketini yapacağım falan demezsiniz yanıtını verdi.