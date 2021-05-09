Fatih Altaylı: Kendini gazeteci zanneden gazete yazıcısı ve TV yorumcusu tipler söylediklerinize, meseleleri bu ele alış biçiminize gerçekten inanıyor musunuz?

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Yahu niye bizimle sürekli dalga geçilen bir ortamda yaşıyoruz. Yok eğer dalga geçmiyorsanız, bu yazdıklarınıza... Bu söylediklerinize, meseleleri bu ele alış biçiminize gerçekten inanıyor musunuz yoksa laf olsun torba dolsun diye yazıp konuşuyor musunuz? Sözüm gazeteci kisvesi altında görev yapan, niyeyse turkuvaz hale gelmiş basın kartını taşıdığı için kendini gazeteci zanneden gazete yazıcısı ve televizyon yorumcusu tiplere ve tabii bazı siyasetçilere." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı yazısında, "Mesela Anayasa değişikliği üzerine ahkam kesip duruyorlar. Bildikleri bir şey yok. Muhtemelen duydukları bir şey de yok. Ama sallamak bedava. Anayasa değişeceğinden eminler, detaylara da hâkimler. Başkanlık sistemi tahkim edilecekmiş, Cumhurbaşkanı seçilme oyu yüzde 40’a düşürülecekmiş. Bunu yazıp söyleyenler bir de iktidara yakın isimler. Yani diyorlar ki, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın artık yüzde 50 alması mümkün değil. Bu yüzden gereken oy oranı yüzde 40’a indirilecek…' İktidarı zayıf gösteriyorlar haberleri yok. Haberleri olmadığı gibi şuurları da yok. Dünyanın gelmiş geçmiş en garabet Anayasası ve seçim sistemi oluşturulacak ve buna muhalefet de katkı verecek öyle mi! Öyle ya, Cumhur İttifakı’nın değil Anayasa’yı TBMM’de değiştirmek, referanduma götürülmesini sağlayacak sandalye sayısı yok Meclis’te, bu değişiklik nasıl olacak!" ifadesini kullandı.

Altaylı şunları kaydetti:

"Tabii ki, olmayacak. Anayasa manayasa değişmeyecek.Hiç boşuna bu saçma sapan yorumları okuyup da vaktinizi kaybetmeyin, saçma sapan tartışmalara girmeyin.Siyasi partilerin böyle niyetleri olabilir ama niyet olarak kalır. Benim de, sizin de gerçekleşmesi mümkün olmayan ne niyetlerimiz vardır kim bilir!"