Fatih Altaylı: Herkes siyasi mizah kalmadı diye şikayet ediyor ama bence bir isim siyasi mizahın ağa babasını yapıyor

"Türk siyasetini, Türkiye’de siyaset yapılma biçimini müthiş bir incelikle ti’ye alan, Türk siyaseti ve siyasetçisiyle şahane dalga geçen, sosyal medyada yayınladığı müthiş stand up şovlarla siyasetin içinde bulunduğu durumu özetleyen bir isim var.

O isim “Mustafa Sarıgül”.

Son yıllarda ondan daha büyük bir siyasi hiciv ustası görmedi Türkiye.

Abartılmış siyasi mesajları, komedi dans üçlüsünü aratmayan koreografileri, asla yerine getirilmeyeceği tonlamasından ve içeriğinden belli olan vaatleri ile müthiş bir siyasal eleştiri yapıyor Mustafa Sarıgül.

Üstelik bunu tek başına da yapmıyor.

Oğlu Emir Sarıgül de kendisine hep destek tam destek.

O da tam bir Türkiye tipi siyasetçi oğlu modeli çiziyor.

Özel hayatı, iş hayatı, siyasete yandan girişi ile o da babasının siyasi hicivlerinin, stand up şovunun bir parçası.

Mesela son vaadi “Ofsaytı kaldıracağım” ile Türk siyasetçisinin nasıl desteksiz attığını, uluslararası kurumlar tarafından koyulmuş kuralları nasıl hiçe sayabileceğini, asla yetkisinde olmayan bir hususta tutamayacağı bir sözü nasıl rahatlıkla verebileceğini gösteriyor.

Mustafa Sarıgül şu anda Türkiye’nin en önemli siyasi karikatüristidir.

Bence il il gezip şovunu bir turnede sergileyeceğine Açık Hava Tiyatrosu’nda yapsa çok daha iyi eder.

Böyle bir siyasi komediye yıllardır hasret kalmış kitleler, ona koşarlar."

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