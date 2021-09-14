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Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız

14 Eylül 2021 22:50

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidara geldiklerinde futbolda ofsaytı kaldıracaklarını açıkladı.

Sarıgül, sunucunun "dünyada ofsayt kuralı var ama..." uyarısı üzerine, "Dünyada da kaldırmamız gerek" yanıtını verdi. 

 

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