Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa<strong> Sarıgül,</strong> iktidara geldiklerinde futbolda ofsaytı kaldıracaklarını açıkladı.</p>\n<p>Sarıgül, sunucunun "dünyada ofsayt kuralı var ama..." uyarısı üzerine, "Dünyada da kaldırmamız gerek" yanıtını verdi. </p>\n<p> </p>\n</body><div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" frameborder="0" type="text/html" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8466pi?autoplay=1" width="100%" height="100%" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe></div>\n</html>