Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidara geldiklerinde futbolda ofsaytı kaldıracaklarını açıkladı.

Sarıgül, sunucunun "dünyada ofsayt kuralı var ama..." uyarısı üzerine, "Dünyada da kaldırmamız gerek" yanıtını verdi.