Fatih Altaylı: Halkbank duruşması sürerken, oklar Hakan Atilla’ya döndürülüyor; 60-70 sayfalık ayrıntılı bilgiler verdiği iddia ediliyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, ABD'deki Halkbank temyiz duruşmasının ardından kaleme aldığı yazısında, "New York’taki Halkbank duruşması sürerken, oklar yavaş yavaş Hakan Atilla’ya döndürülüyor. Bunu dün hükümete yakın bir gazetenin yazarının satırlarından da bir kez daha teyit ettik" dedi.

Altaylı, "Hakan Atilla öttü mü?" başlıklı yazısında, "Yayılmaya çalışılan dedikodu şu. 'Bizim konuşmadı zannettiğimiz ve Türkiye’ye dönüşünde bağrımıza bastığımız Hakan Atilla aslında öttü. Çok da önemli bilgiler verdi. Dava bu bilgiler üzerinden yürütülecek. Hakan Atilla hiç de zannedildiği gibi masum ve vatansever değil.' Öyle ki Atilla’nın 60-70 sayfalık çok ayrıntılı bilgiler verdiğini bile iddia ediyor aynı çevreler" ifadesini kullandı.

Altaylı, şöyle devam etti:

Bu dedikoduyu yayanlara karşı Hakan Atilla’nın yakın çevresi ile paylaştığı görüş şöyle:

'Türkiye’yi zor durumda bırakacak hiçbir şey söylemedim. Ülkemi kötülemedim. Ülkemi satmadım. Eğer satsaydım bugün Türkiye’de olmazdım, Türkiye’ye dönmezdim. Tanık koruma programına girer ABD’de ömrümün sonuna kadar kalabilirdim. Böyle yapanın kim olduğu herkes biliyor zaten. Dava dosyası açıldığı zaman benim ne söylediğim de görülecek. Bana bu iftirayı atanlar acaba utanacaklar mı?'

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