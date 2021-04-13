ABD'deki Halkbank davasının temyiz duruşması yapıldı

Manhattan'daki New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi'nde Halkbank'ın avukatları ve savcılar, üst mahkemenin üç hâkiminin karşısına çıktı. Hâkimin ilerleyen günlerde kararını açıklaması bekleniyor.

Mahkeme heyeti, Halkbank'ın, 'Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası' (FSIA) kapsamında ABD'de yargılanmayacağıyla ilgili başvurusuyla ilgili tarafların görüşlerini dinledi.

Halkbank avukatları müvekkillerinin FSIA'dan yararlanmaları gerektiğini ve Halkbank aleyhindeki mevcut davanın "emsalsiz" olduğunu ve reddedilmesi gerektiğini savundu.

Halkbank'ın 'ABD'de yargılama yapılamayacağı' iddiası ile ilgili başvurusunu değerlendirecek olan 3 hâkimden oluşan komisyon, New York Güney Bölgesi'nde Halkbank aleyhine açılan davanın devam edip etmeyeceğine ilişkin kararını daha sonra açıklayacak.

"Banka adına olumlu geçti demek mümkün değil"

NTV Washington muhabiri Hüseyin Günay'ın aktardığına göre; bankanın avukatları argümanlarını bir kez daha dile getirdiler. Günay "Hâkim, avukatları zorlayacak sorular sordu. Banka adına olumlu geçti demek mümkün değil. Hakim önümüzdeki günlerde kararını açıklayacak" dedi.

Amerika'nın Sesi'ne görüşlerini aktaran hukukçular, üst mahkemenin Halkbank'ın itirazını değerlendirdiğini ancak bu kararın bankanın lehine bir sonuç çıkması anlamına gelmediğini belirterek, üst mahkemede Halkbank'ın ABD'de yargılanamayacağıyla ilgili bir kararın çıkmasının beklenilmediğini ifade ettiler.

Hukukçular, daha önce aynı dava dosyasının diğer sanıkları Hakan Atilla ve Reza Zarrab'ın benzeri itirazlarının hem federal hem de istinaf mahkemelerinde reddedildiğini belirterek, üst mahkemeden Halkbank lehine bir sonuç çıkmasını oldukça düşük bir ihtimal olarak gördüklerini vurguladılar.