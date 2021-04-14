Sabah yazarı Güngör: Hakan Atilla'nın Halkbank davasının bazı oturumları kapalı yapıldı, oralarda ne olduğu soru işareti...

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ABD'de New York İkinci Bölge Mahkemesi'ndeki Halkbank'ın temyiz davasında, taraflar sözlü savunmalarını yaptı. Pazartesi yapılan duruşmada, Halkbank'ın 'Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası' kapsamında ABD'de yargılanamayacağı gerekçesiyle temyiz mahkemesine yaptığı başvurunun ardından, üç hakimden oluşan heyet, tarafların argümanlarını dinledi.
Halk Bankası avukatları, ABD tarihinde savcılığın ilk kez yabancı bir devlete karşı dava açtığını ancak bankanın 'Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası' kapsamında yargılanamayacağını savundu. Bunun üzerine heyet başkanı Hakim Jose Cabranes, Halk Bankası avukatlarına bankanın ticari bir bank olup olmadığı, banka çalışanlarının diplomatik dokunulmazlıklarının bulunup bulunmadığı ve devlet görevlisi sayılıp sayılmadığı yönünde sorular yöneltti.
Halkbank'ın 'Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası' kapsamında ABD'de yargılanıp yargılanamayacağına daha sonra karar verilecek.
Temyiz mahkemesinin Halkbank'ı haklı bulması durumunda dava düşecek, banka aleyhine karar vermesi durumunda ise federal mahkemede davanın görülmesine başlanacak. Halkbank'a savcılar tarafından ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği suçlaması yöneltiliyor.