T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sabah yazarı Güngör: Hakan Atilla'nın Halkbank davasının bazı oturumları kapalı yapıldı, oralarda ne olduğu soru işareti...

14 Nisan 2021 10:19

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, ABD'deki Halkbank temyiz duruşmasının ardından kaleme aldığı yazısında, ‘Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası’ kapsamında Halkbank'ın avukatlarının bankanın orada yargılanamayacağını savunmasına işaret etti. Güngör, "Madem ABD'de böyle bir yasa vardı, Hakan Atilla yargılaması başlamadan önce neden bu yönde talepte bulunmadık? Bulunsaydık sözde FETÖ belgeleriyle başlatılan Halkbank davası hiç açılmadan bitebilir miydi? 17/25 Aralık'ta başlayan süreçte piyasa değeri yüzde 70 düşen banka bugün farklı bir noktada olur muydu?" dedi. 

Göngör, yazısında, "Bu soruların bir kısmının yanıtını bulmak için o döneme doğru hafızayı sarmak gerekir. Biliyorsunuz, 19 Mart 2016'da Rıza Sarraf tutuklandı. Tam bir yıl sonra Hakan Atilla New York'a gitti ve gözaltına alındı. 32 ay hapis cezasına çarptırıldı. ABD'deki dava sürecinde Halkbank avukatlık masraflarını karşıladı. Ancak kendisinin savunma noktasında bankayı çok da müdahil etmediğini biliyorum. Hatta bazı oturumların kapalı yapıldığını da… Oralarda ne olduğu soru işareti… Geçenlerde birdenbire izne çıktı. Borsa İstanbul'daki görevinden gitti. Etrafta çeşitli söylentiler var. Pazartesi günkü duruşmayla bunların bağlantısı var mı? Bekleyip göreceğiz…" ifadesini kullandı. 

ABD'de New York İkinci Bölge Mahkemesi'ndeki Halkbank'ın temyiz davasında, taraflar sözlü savunmalarını yaptı. Pazartesi yapılan duruşmada, Halkbank'ın 'Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası' kapsamında ABD'de yargılanamayacağı gerekçesiyle temyiz mahkemesine yaptığı başvurunun ardından, üç hakimden oluşan heyet, tarafların argümanlarını dinledi.

Halk Bankası avukatları, ABD tarihinde savcılığın ilk kez yabancı bir devlete karşı dava açtığını ancak bankanın 'Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası' kapsamında yargılanamayacağını savundu. Bunun üzerine heyet başkanı Hakim Jose Cabranes, Halk Bankası avukatlarına bankanın ticari bir bank olup olmadığı, banka çalışanlarının diplomatik dokunulmazlıklarının bulunup bulunmadığı ve devlet görevlisi sayılıp sayılmadığı yönünde sorular yöneltti.

Halkbank'ın 'Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası' kapsamında ABD'de yargılanıp yargılanamayacağına daha sonra karar verilecek.

Temyiz mahkemesinin Halkbank'ı haklı bulması durumunda dava düşecek, banka aleyhine karar vermesi durumunda ise federal mahkemede davanın görülmesine başlanacak. Halkbank'a savcılar tarafından ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği suçlaması yöneltiliyor. 
dilek güngörhalkbankabdhakan atilla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24