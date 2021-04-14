Sabah yazarı Güngör: Hakan Atilla'nın Halkbank davasının bazı oturumları kapalı yapıldı, oralarda ne olduğu soru işareti...

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, ABD'deki Halkbank temyiz duruşmasının ardından kaleme aldığı yazısında, ‘Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası’ kapsamında Halkbank'ın avukatlarının bankanın orada yargılanamayacağını savunmasına işaret etti. Güngör, "Madem ABD'de böyle bir yasa vardı, Hakan Atilla yargılaması başlamadan önce neden bu yönde talepte bulunmadık? Bulunsaydık sözde FETÖ belgeleriyle başlatılan Halkbank davası hiç açılmadan bitebilir miydi? 17/25 Aralık'ta başlayan süreçte piyasa değeri yüzde 70 düşen banka bugün farklı bir noktada olur muydu?" dedi.

Göngör, yazısında, "Bu soruların bir kısmının yanıtını bulmak için o döneme doğru hafızayı sarmak gerekir. Biliyorsunuz, 19 Mart 2016'da Rıza Sarraf tutuklandı. Tam bir yıl sonra Hakan Atilla New York'a gitti ve gözaltına alındı. 32 ay hapis cezasına çarptırıldı. ABD'deki dava sürecinde Halkbank avukatlık masraflarını karşıladı. Ancak kendisinin savunma noktasında bankayı çok da müdahil etmediğini biliyorum. Hatta bazı oturumların kapalı yapıldığını da… Oralarda ne olduğu soru işareti… Geçenlerde birdenbire izne çıktı. Borsa İstanbul'daki görevinden gitti. Etrafta çeşitli söylentiler var. Pazartesi günkü duruşmayla bunların bağlantısı var mı? Bekleyip göreceğiz…" ifadesini kullandı.