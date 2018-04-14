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Fatih Altaylı: Güce dayanarak yapılan her haksızlığın hesabı, güç elden gittiği anda sorulur

"Yaşlı başlı adamların tutuklanmamış olması insani bir tavır olarak çok önemlidir"

14 Nisan 2018 16:41

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dün (13 Nisan 2018) Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat savasınına ilişkin olarak, "Bu dava ve karar, önemli bir demokrasi dersidir" dedi. "Hiçbir kurum, bir başka kuruma; hiçbir zümre, bir başka zümreye o gün elinde bulundurduğu güce dayanarak haksızlık yapmamalı, zulmetmemelidir" diyen Altaylı, "Güce dayanarak yapılan her haksızlığın hesabı, güç elden gittiği anda sorulur ya da sorulabilir" ifadesini kullandı.

Dün görülen 28 Şubat sürecine ilişkin aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir’in de bulunduğu 103 sanığın darbe suçundan yargılandığı davada karar açıklandı.

68 sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda yüklenen suçu işlediği sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verildi. İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında müebbet hapis cezası verildi.

TIKLAYIN - 28 Şubat davasında karar açıklandı: İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan dahil 21 sanığa müebbet

Fatih Altaylı, 14 Nisan 2018'de yayımlanan yazısında 28 Şubat davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altaylı, "Hiç kimse ve kurum, gücünü Anayasa’dan ve yasalardan almayan bir kuvveti kullanmamalıdır" dedi.

Altaylı, 21 sanığın hakkında müebbet hapis cezası verilen ancak yaşları, sağlık durumları dikkate alınarak hakkında yurt dışına çıkma yasağı ve imza karşılığında adli kontrol uygulanması kararı alınmasına ilişkin olarak da, "Neredeyse elden ayaktan kesilmek üzere olan yaşlı başlı adamların tutuklanmamış olması ise insani bir tavır olarak çok önemlidir" ifadesini kullandı.

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