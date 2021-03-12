Fatih Altaylı: Gerçekten merak ediyorum bu ülke yönetiliyor mu yoksa şimdilik idare mi ediliyor!

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Görünen o ki, Koronavirüs kısa bir zaman zarfında grip gibi sıradan bir hastalık haline gelmeyecek ama 2020 yılına çöken kâbus, 2021’de aynı şekilde devam etmeyecektir." açıklamasına ilişkin olarak, "Niye, neye dayanarak… Hangi bilimsel veri ile belli değil. Sanki bu olacakları biliyormuş gibi dün ne zaman adam oluruz bölümüne 'Devlet yönetmenin öngörü gerektirdiği' diye bir şey yazmışım. Gerçekten merak ediyorum bu ülke yönetiliyor mu yoksa şimdilik idare mi ediliyor!" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Tablo beklendiği gibi ilerliyor. Önce 10 binleri aştı, şimdi 15 binlere geldi. Yakında 20’leri geçecek. 3. dalga geldi de, henüz tsunami boyutunda değil. Onun da eli kulağındadır. Doğru düzgün bir denetim, kurallara uymayana yönelik bir ceza da şimdilik görülmüyor. Restoranlar, kafeler günah keçisi gibi gösterilse de, her yerde durum aynı. Durum lokantada da aynı, camide de. Parti kongresinde de. İş tamamen kontrolden çıkmış gibi görünüyor ve bu saatten Herkes biliyor ki, sayılar ne kadar artarsa artsın bundan böyle kolay kolay bir kapanma falan olmayacak." görüşünü savundu.

Altaylı yazısında şunları kaydetti:

"Beklenen tek kurtuluş yolu aşı. Ya da “Aşı idi” demek daha mı doğru acaba? Bakan Koca, çok değil bir hafta kadar önce yaptığı açıklamada Mayıs sonuna kadar en az 105 milyon doz aşının yapılmış olacağını üzerine basarak söylemişti. Bu, toplumun yüzde 60’ının aşılanması ve ciddi bir sürü bağışıklığının elde edilip, hastalığın kontrol altına alınmasını sağlayacak bir sayıydı.Aynı Bakan Koca dün yaptığı basın toplantısında ise aşılanma tarihi 4 ay erteleyerek sonbahar aylarına öteledi.

Geçerliliğini 1 hafta bile koruyamayan bir öngörü. 1 hafta bile sürmeyen bir umut.Ve bir yandan da aşıların gelmeyeceğinin belli olmasına paralel olarak 2021 ile ilgili bir “pozitif öngörü.” Niye, neye dayanarak… Hangi bilimsel veri ile belli değil. Sanki bu olacakları biliyormuş gibi dün ne zaman adam oluruz bölümüne “Devlet yönetmenin öngörü gerektirdiği” diye bir şey yazmışım. Gerçekten merak ediyorum bu ülke yönetiliyor mu yoksa şimdilik idare mi ediliyor! Dindar olacağız anladık. Kindar da olacağız onu da anladık. Peki acaba var olacak mıyız! Onu henüz anlayamadık…"