Fatih Altaylı: Galatasaray Spor Kulübü'nün Başkanlık koltuğunda artık işgalci konumunda olan zat, iyiden iyiye "şuur kaybı" yaşıyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray Spor Kulübü yönetimini eleştirdiği yazısında Mustafa Cengiz’e yönelik olarak, “Başkanlık koltuğunda artık işgalci konumunda olan zat, iyiden iyiye ‘şuur kaybı’ yaşıyor. Zaten düşük olan çenesi şimdi sadece ‘zırva’ üretiyor ve kulübü zor duruma düşürüyor” dedi.

“Galatasaray Spor Kulübü zaman zaman çok kötü yönetildi ama hiçbir zaman bu kadar utanç verici bir tarzda yönetilmedi” diyen Altaylı, şunları kaydetti:

"Bir kez daha söylemek istiyorum. Başkanlık koltuğunun şuursuz işgalcisi gerekirse doktor raporu ile oradan indirilmelidir. Kimse bana "Adam hasta" falan demesin. Özhan Canaydın da hasta idi ve hastalanınca hemen başkanlığı bıraktı. O koltukta oturduğu müddetçe hasta değildir başkandır. Ne yazık ki!"

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