Fatih Altaylı, Galatasaray’da Rezan Epözdemir’in istifasının perde arkasını yazdı: Herkes çok şaşırmış görünse de, bu istifa hiç şaşırtıcı değil

Gazeteci Fatih Altaylı, Galatasaray ikinci başkanı Rezan Epözdemir'in istifa kararının perde arkasını yazdı. Altaylı, Epözdemir ile Başkan Burak Elmas arasında bir süredir ciddi bir fikir ayrılığı yaşandığını belirterek, istifanın şaşırtıcı olmadığını belirtti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın yardımcılığını yapan Rezan Epözdemir, yönetim kurulundan istifa etme kararı aldı. Epözdemir, haziran ayında yapılan olağan seçimli genel kurulda başkanlığa seçilenElmas yönetiminde 6 ay görev yaptı.

İstifanın perde arkasını yazan Altaylı, Burak Elmas ile Epözdemir arasında bir süredir ciddi fikir ayrılıkları olduğunu ifade ederek kararın şaşırtıcı olmadığını belirtti. Altaylı, yaşananların perde arkasını şu ifadelerle anlattı:

"Epözdemir, Federasyon'un Galatasaray’ı açıkça doğramasına çok sert tepkiler gösterilmesini istiyordu. Galatasaray adına açıklama yapılacaksa bunu Remzi Sanver’in değil, masaya yumruk atacak birinin yapmasını, Sanver’in yumuşak tavrının bir etkisi olmadığını söylüyordu. Gerekirse taraftar gruplarının harekete geçirilmesini, Federasyon ile sert bir kavgaya girilmesini, hak yemenin kolay olmadığının gösterilmesini istiyordu. Epözdemir 'kavgadan' yanaydı. Taraftarla beraber hareket ederek kavgayı büyütmekten yanaydı. Bu konuda uzunca bir zamandır Burak Elmas’la tartışıyordu.

Burak Elmas ise 'Kavga edelim de, işe yarayacaksa kavga edelim. Sonuç alamayacağımız ve sonunda dayak yiyeceğimiz bir kavga Galatasaray’a bir şey kazandırmaz. Boşu boşuna kavga etmenin alemi yok. Ali Koç iki sene kavga etti ne oldu? Üstelik de Federasyon içinde bir Fenerbahçe lobisi olduğu halde başaramadı. Gerekirse kavga edelim ama işe kavga ile başlamayalım' fikrindeydi. Bu fikir ayrılığı, ilk olarak Rezan Epözdemir’in basın toplantısıyla ortaya çıktı. Epözdemir, sert ifadeler kullandığı bir basın toplantısı yaptı. Elmas bu toplantıdan rahatsız oldu. 'Galatasaray’ın resmi görüşlerini Remzi Sanver ifade eder' dedi. Rezan Epözdemir 'Açıkladığım görüşler benim şahsi görüşlerimdir' dedi ve Başkan’a 'İsterseniz ayrılayım' diye gitti. Elmas, 'Gerek yok' dedi.

Ama Başkan ile yardımcısı arasındaki ilişkinin büyüsü kaçtı. Her maç yaşanan hakem rezaletleri sonrası Epözdemir ile Başkan arasındaki gerilim yükseldi. Epözdemir, Galatasaray'ın en az 10 puanının Federasyon eliyle çalındığını düşünüyor ve bunun için sert bir kavga çıkarmak gerektiğini savunuyordu. Ve sonunda dünkü Divan toplantısı öncesi film koptu. Benim katılamadığım Galatasaray Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası, Divan Kurulu toplantısı öncesi ipler gerildi.

Başkan Elmas’ın 'Naklen yayın havuzundan çıkabiliriz' diyerek Federasyon ile olan gerilimi zirveye taşıması da Epözdemir’in sertleşme isteğini karşılamayınca Başkan Elmas Epözdemir’e 'Beğenmiyorsanız birlikte çalışmak zorunda değiliz' dedi.

Bunun üzerine Epözdemir de istifa kararı aldı.

Bu kararla birlikte zaten camia tarafından yalnız bırakıldığı çok belli olan Başkan Burak Elmas, biraz daha yalnız kalmış oldu."

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