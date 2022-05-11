Fatih Altaylı'dan Ayasofya tepkisi: Ulan kutsal dediğiniz caminin 1000 yıllık kapısını kemirdiniz!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Ayasofya'nın çeşitli yerlerinde son dönemde görülten tahribatla ilgili olarak, "Sözde çok değer verdiğiniz ecdadın hatırasına bunları yapıyorsanız, başkalarına neler yaparsınız Allah bilir" dedi.

Altaylı, bugünkü yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Sorarsan Ayasofya, cami olmalıydı, İstanbul’un fethinin sembolüydü, Kılıç hakkı idi, müze haline getirilmesi ecdada saygısızlıktı. Biz Fatih’in torunları idik. Ulan eskiden Atatürk mezardan çıksa alayınız kaçacak yer ararsınız derdik ya, şimdi siz asıl Fatih Sultan Mehmet’ten korkun. Yemin ederim yarın mezardan kalksa, alayınızı sopayla değil, elde kılıçla kovalar, kılıç hakkı neymiş görürsünüz.

Ecdat dediğiniz adamların kanla aldığı, akılla koruduğu Ayasofya’yı birkaç sene içinde yıkmak mı istiyorsunuz anlamadım.

Sözde bu kadar değer verdiğiniz, sözde bu kadar önemsediğiniz bir esere, bir camiye tez zamanda bu kadar kötülük yapmak için nasıl bir aileden, nasıl terbiyeden, nasıl bir kültürden geliyorsunuz Allah aşkına.

Ulan kutsal dediğiniz caminin 1.000 yıllık kapısını kemirdiniz. Tarihin canına okudunuz. Yetmedi, ecdat eseri, üzeri dualarla süslü tarihi su haznesinin kapağını kırdınız. Yetmedi tarihi haznenin içine kokuşmuş ayakkabılarınızı tıktınız. Bunlar gördüklerimiz, ortaya çıkanlar. Kim bilir görmediğimiz daha ne zararlar verdiniz. Siz sözde çok değer verdiğiniz ecdadın hatırasına bunları yapıyorsanız, başkalarına neler yaparsınız Allah bilir."

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