Daha önce de kapısı tahrip edilmişti; Ayasofya'da tarihi su haznesinin kapağı kırılarak içine ayakkabı konuldu

Müze statüsünden camiye dönüştürülen Ayasofya'da tarihi su haznesinin kapağı kırılarak içine ayakkabı konuldu.

Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tarihi su haznesinin fotoğrafını paylaşarak, "Bu fotoğrafı dün gece (24 Nisan) saat 22.43'te Ayasofya Camiinde çektim, Osmanlı'dan kalma su haznesinin kapağını kırıp içine ve yanına ayakkabılarını koymuş insanlar,kimsenin umurunda değil bu durum, Yardıma ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.

Sanat Tarihi Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise söz konusu fotoğrafın yer aldığı bir haberi alıntılayarak şunları kaydetti:

"Güvenlik görevlilerinin bu tür uygulamalara engel olamaması Ayasofya ve diğer tarihi camilerde Sanat Tarihçisi ve Koruma Uzmanı istihdamının yapılmasını gerekli kılmaktadır."

Kapısı tahrip edilmişti

Geçtiğimiz günlerde Ayasofya’nın tarihi “İmparatorluk Kapısı” tahrip edilmişti. Tarihi kapının bazı parçalarının cemaat tarafından yendiği konuşulmuştu.

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