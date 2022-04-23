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Ayasofya'da tepki çeken görüntü: Taşların arasına ve üstüne ayakkabı koydular!

23 Nisan 2022 18:12

Geçen günlerde Ayasofya'nın tarihi İmparatorluk Kapısı'nın tahrip edilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından tepki çeken yeni görüntüleri paylaştı. Polat, "154 kamera, 69 güvenlik ve turizm polisi bunu görmüyor mu?" dedi.

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