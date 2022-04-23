Ayasofya'da tepki çeken görüntü: Taşların arasına ve üstüne ayakkabı koydular!

Sanat Tarihi Derneği’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ayasofya Camisi'nde meydana gelen tahribat ortaya çıkmıştı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından tarihi ‘İmparatorluk Kapısı’nın tahrip edilmesine sosyal medyada tepki gösterilirken Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar katıldığı Habertürk yayınında, bir görevlinin kendisine, “İnsanlar oradan geçerken ellerini sürtüyorlar. Bazıları hatta oradan parça koparıp ağızlarına atıyorlar” dediğini aktarmıştı. Geçen günlerde Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayasofya Camisi'nin İmparator Kapısı'nın onarıldığını açıklamıştı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından tepki geçen başka fotoğrafları paylaştı. Polat, "Ayasofya’da durum Ayasofya’nın kutsiyetine ve tarihsel değerine hakaret seviyesine doğru gidiyor" dedi.

"Yetkili kurumların bu ayıba son vermelerini Ayasofya gönül vermiş milyonlarca insanın ortak duyarlılığı ile rica ediyorum" diyen Polat, Ayasofya Camisi'nin tarihi yapısına zarar verecek şekilde ayakkabıların taşların arasına konulduğu görüntüler için "154 kamera, 69 güvenlik ve turizm polisi bunu görmüyor mu?" diye sordu.