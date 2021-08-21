Fatih Altaylı, "Emperyalistlerin oyunu" diyerek aşıyı reddeden gazeteci Nuri Süer’in ölümü üzerine yazdı: Aşı ile aşı karşıtlığının farkı bu kadar net

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Emperyalistlerin oyunu" diyerek yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşı olmayı reddeden gazeteci Nuri Süer’in ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade ettiği bugünkü yazısında, aşı olan ve Koronavirüs’e yakalanan bir başka tanıdığını örnek vererek, “Aşı ile aşı karşıtlığının farkı bu kadar netti” diye yazdı.

Koronavirüs!e yakalanan ve aşı olan tanıdığının belirti dahi hissetmediğine dikkati çeken Altaylı, şöyle dedi:

İkisinin de aynı yaşlarda çocukları vardı.

Birinin çocukları babasız büyüyecekti.

Diğerininki ise babasına sarılarak.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - "Emperyalistlerin oyunu" diyerek aşıyı reddeden gazeteci Berna Nuri Süer, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!