T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"Emperyalistlerin oyunu" diyerek aşıyı reddeden gazeteci Berna Nuri Süer, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

20 Ağustos 2021 20:40

"Emperyalistlerin oyunu" diyerek yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşı olmayı reddeden gazeteci Berna Nuri Süer, 10 gün önce yakalandığı Covid-19 nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybetti.

Berna Nuri SüerCovid-19Koronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24