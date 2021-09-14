Fatih Altaylı: Doğu ve Güneydoğu'da kaybedilen oyları devşirmek için Diyanet devreye sokulmuş

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AKP sözcülerinin sürekli olarak laiklik vurgusu yaptıklarını belirterek, "Tabii bir yandan sürekli laiklik vurgusu yapıp, diğer yandan Diyanet İşleri Başkanlığı’nı sahaya sürüp, siyaseten iktidara destek aramasına yol vermek de tutarsızlığın bir başka tarafı. Çok açık ki, özellikle Doğu ve Güneydoğu’da türlü vesile ile kaybedilen oyları devşirmek için Diyanet devreye sokulmuş. Tabii Diyanet de kendisine verilen bu görevin neden olduğu bir şımarıklığın içinde.

Ve Diyanet İşleri Başkanlığı içinde örgütlü Mil Diyanet Sen adlı bir sendika, bir gazeteciyi, Yılmaz Özdil’i hedef alıyor, dinden çıkmakla suçluyor ve din adamlarına cenazesinin camilere alınmamasını, duasının okunmamasını buyuruyor." diye yazdı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Diyanet'in, Selefi düşüncenin örgütlendiği bir alan olduğunu savunan Altaylı, "Her fırsatta “laiklik” vurgusu yapan siyasetçilerin, bu durumu görmezden gelmesi ise o vurguya gölge düşürmektedir." ifadelerini kullandı.

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