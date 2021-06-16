Fatih Altaylı: Diriye rahmet okurken, gazeteciliğe rahmet okutuyorsunuz

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Tabii Türkiye'nin mevcut halinde çok yüksek bir standart beklemiyoruz ama kendine gazeteci gözüyle bakılmasını isteyenler, sevmedikleri gazetecilere laf sokarken hiç değilse yaşayan insanları öldürmemeli, kanlı canlı eski bakanlara 'Rahmetli' dememeli." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı yazısında, "Gazeteciliğin bir kalitesi olmalı. Tabii Türkiye'nin mevcut halinde çok yüksek bir standart beklemiyoruz ama kendine gazeteci gözüyle bakılmasını isteyenler, sevmedikleri gazetecilere laf sokarken hiç değilse yaşayan insanları öldürmemeli, kanlı canlı eski bakanlara "Rahmetli" dememeli. Çünkü böyle yapınca gazeteci olmadığınız ortaya çıkıyor. Diriye rahmet okurken, Gazeteciliğe rahmet okutuyorsunuz." ifadesini kullandı.