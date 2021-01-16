Fatih Altaylı: Devletin televizyonunda karşımıza çıkarılan birinin, bu kadar büyük cehalete sahip olması kabul edilemez

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, TRT Spor'da Mesut Özil'in Türkiye'ye transfer olduğunda Türk Milli Takımı'nda oynayabileceğini söyleyin Cansu Canbaz'a yönelik yazısında, "Benim çocukluğumdan beri TRT bir ekol, spikerlik ve programcılık mesleğinin zirvesi ise bu işi TRT’de icra ediyor olmaktı. TRT’nin çok yüksek standartları vardı. Hem Türkçe bilgisi, hem diksiyon, hem de yapılan işe ilişkin uzmanlık olmadan TRT’de kamera karşısına geçmeniz, mikrofon önüne oturmanız pek mümkün değildi. Ancak son zamanlarda bu konuda ciddi bir erozyon olduğunu ve TRT’yi kalite olarak ayakta tutanın eskiden kalan personel olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

76 yaşındaki annesinin, Mesut Özil'in Milli Takım forması giyebileceğini zannetmesinin normal olabileceğini belirten Fatih Altaylı, "Ama devletin televizyonunda spor programcısı olarak karşımıza çıkarılan birinin bu kadar yanlış bir bilgiye ya da bu kadar büyük bir cehalete sahip olması kabul edilemez. Merakım şudur. TRT’de ekran karşısına çıkarılacak bu kişileri kim, hangi kritere dayanarak seçiyor. TRT’nin spiker kriteri ne?"

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