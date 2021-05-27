Fatih Altaylı: Devletin görevlisi, Kıbrıs’a giderken niye yanında Atilla Peker'i götürür? O tarihte Peker kardeşlerin bilmediğimiz bir devlet görevi mi vardı!

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in, gazeteci Kutlu Adalı cinayetinde işaret ettiği MİT'çi Korkut Eken'le Kıbrıs'a gittiğini söylemesine ilişkin olarak, "Devletin görevlisi, bir komutanın daveti ile Kıbrıs’a giderken niye yanında Atilla Peker diye devlet görevlisi olmayan birini götürür. Eğittiği özel harekatçılardan biriyle değil de, niye Atilla Peker’le gider? Niye! O tarihte Peker kardeşlerin bilmediğimiz bir devlet görevi mi vardı!" diye sordu.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Sedat Peker, Kıbrıs’ta çeyrek asır önce işlenen bir cinayet ile ilgili olarak Korkut Eken’i işaret ederek 'Bir gazeteciyi öldürmek için benden tetikçi istediler. Ben de kardeşimi verdim. Birlikte Kıbrıs'a gittiler ama o kişiyi başkası öldürdü' dedi.

Daha sonra o sırada Kıbrıs’ta albay rütbesiyle görev yapan Mendi general 'Evet geldiler, onlara bir Toros tahsis ettim ama konu PKK ile ilgili idi' dedi.

Son olarak da Korkut Eken konuştu ve 'Ben o sırada Özel harekat timlerini eğitiyordum. Hasan Kundakçı Paşa Kıbrıs’ta PKK faaliyeti olduğunu söyledi. Ben de bu durumu incelemek ve önlem almak üzere gittim. Giderken yanıma Atilla Peker’i de aldığım doğru ama gazeteciyi tanımam. Adını bile duymamıştım' dedi.

Korkut Eken’in doğru söylediğini farz etsek bile anlamadığım bir şey var.

Devletin görevlisi, bir komutanın daveti ile Kıbrıs’a giderken niye yanında Atilla Peker diye devlet görevlisi olmayan birini götürür.

Eğittiği özel harekatçılardan biriyle değil de, niye Atilla Peker’le gider?

Niye!

O tarihte Peker kardeşlerin bilmediğimiz bir devlet görevi mi vardı!"

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Ne olmuştu?

Peker gazeteci 1993'te evinin önünde bombalı saldırı ile ölen Uğur Mumcu ve 1996 Lefkoşa'da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetlerine ilişkin olarak da eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve eski MİT'çi Korkut Eken'i işaret etti. Uğur Mumcu cinayetine yönelik, "Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim; katil en önce gelir, Mehmet Ağar" diyen Peker, Adalı cinayeti için de kendisine gelindiğini ve kardeşi Atilla Peker'i önerdiğini iddia etti. Peker, “Biz o zaman Mehmet Ağar, Korkut Eken hep beraberiz... Genciz, vatanseveriz.. Bana genelde iş adamlarını yönlendiriyorlar, faili meçhullerden ziyade. Onları da anlatacağım. Bana dedi ki, "Kıbrıs'ta bir adam var, Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor." İki profesyonel dedi... Dedim sana öz kardeşimi vereceğim, Atilla Peker'i. Uzmandır, sokaklarda yetişmiştir. Biletlerden bakabilirler. Yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Aradan zaman geçti, döndüler üç dört gün sonra. Denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştuk. Dedi sonra gideceğiz. Onlara bağlı başka bir ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle, "Halloldu o iş" dedi” aktarımını yaptı.

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Sedat Peker: Kardeşimin Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili anlatmak istedikleri kayda geçirilmemiş

Peker, Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, "Kardeşim Atilla Peker, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili anlatmak istedikleri kayda geçirilmemiştir." demiş ve Atilla Peker'in savcılığa başvuracağını duyurmuştu.

Atilla Peker cinayete ilişkin iddialarının yer aldığı dilekçeyi, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etmişti.

Peker müracaat savcılığına verdiği ve kamuoyuna imzasız nüshanın yansıdığı dilekçede, gazeteci Kutlu Adalı'yı öldürmek için eski MİT'çi Korkut Eken'le Kıbrıs'a gittiklerini itiraf etmişti.

Kıbrıs'a Korkut Eken ile birlikte gittiklerini kaydeden Atilla Peker, "Kıbrıs'ta Sivil Savunma Daire Başkanlığı'na gittik. Orada Kurmay Albay Galip Mendi ile tanıştım. Yardımcısı Enver Tosun Yarbay ile tanıştım. Sonrasında yan odada Korkut Eken Uzi marka silahı bana verdi, bu silahın nasıl kullanılacağını ve susturucunun nasıl sökülüp takılacağını bana öğretti" ifadelerini kullanmıştı.

Peker, Eken'in İstanbul'da gerçekleşen daha sonraki görüşmede kendisine, "Atilla biz Kıbrıs işini hallettik biliyor musun’ dediğini aktarmıştı.