Fatih Altaylı: Defne Samyeli'nin fotoğraflarında fotoşop var mı bilemem; ama maşallahı var

HaberTürk gazetesinin Kurucu Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarı Fatih Altaylı, son günlerde sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla gündem olan Defne Samyeli hakkında bir yazı kaleme aldı.

Altaylı, Samyeli'nin fotoğraflarında ‘fotoşop olduğunu' iddia edenlere, “Fotoğraflarda var mı yok mu bilemem. Ama kendisin maşallahı var” diye cevap verdi.

Samyeli’yi ‘yıllardır tanıdığını’ söyleyen Altaylı, bir habere atılan ‘Defne 20’lik gibi’ başlığına ise kendi eşinin “Kaç tane böyle 20’lik var ki” diyerek tepki gösterdiğini dile getirdi.

"Genetik bir armağan bu bana"

Samyeli ile aralarında geçen bir konuşmayı da köşesine taşıyan HaberTürk yazarı, Samyeli’nin ‘kırışıksız, gram fazlası olmayan’ haline iltifat ettiğinde Samyeli’nin “Ya hakikaten. Genetik bir armağan bu bana. Hiç yaşlanmıyorum galiba” cevabını verdiğini aktardı.

Fatih Altaylı’nın bugün (21 Ağustos 2018) yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Defne Samyeli’nin 46’sında ‘Aslan gibi’ olması halkımızın çok ilgisini çekti.

Haberleri okurken, bir yerde ‘Defne 20’lik gibi’ başlığına eşim tepki gösterdi.

‘Kaç tane böyle 20’lik var ki’ diyerek.

Defne’yi uzun yıllardır tanırım.

Farklı televizyonlarda yıllarca birlikte çalıştık.

Sonrasında çok yakın bir arkadaşımın eşi oldu.

Bundan bir kaç ay önce karşılaştığımızda, öpüşüp koklaştıktan sonra ‘Defne bu ne hal, tek bir kırışık yok, tek bir gram fazlan yok, ne yiyip içiyorsun de böyle kalıyorsun’ diye iltifat ettim.

Defne ‘Ya hakikaten. Genetik bir armağan bu bana. Hiç yaşlanmıyorum galiba.’ Dedikten sonra bir itirafta bulundu:

‘Deren için Amerika’da ajansa gittik geçenlerde. Ajansın patronu ‘kızın tamam ama biz sizi de kadromuzda görmek isteriz’ dedi. Düşünsene hala teklif alıyorum.’

Diyeceksiniz ki ‘Bunu niye yazdın şimdi’

Söyleyeyim. Dün gene Samyeli’nin fotoğraflarında fotoşop falan var diyenler olmuş. Fotoğraflarda var mı yok mu bilemem.

Ama kendisin maşallahı var."