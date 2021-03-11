Fatih Altaylı'dan Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'na: Bir anlat bakalım bana 92 yaşındaki nineye de meyhane çıkışı mı saldırdı manyak herif!

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu'nun "Kadınlar bara-meyhaneye gittikçe, kadın cinayeti artıyor.. Son 8 yıllık uygulama, bunu ispatlıyor." ifadelerini kullandığı "Barda buluşanlar birbirini öldürüyor, suçu bize yıkıyorlar!" başlıklı yazısına tepki gösterdi. 92 yaşında Hanım Pınarlı'nın 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesini hatırlatan Altaylı, "Bir anlat bakalım bana 92 yaşındaki nineye de meyhane çıkışı mı saldırdı manyak herif!" değerlendirmesini yaptı.

Altaylı yazısında, "Akit yazarına göre kadınların tecavüze uğramasının, öldürülmesinin nedeni çok basit.Kadınların meyhaneye gitmesi. Demek istediği şu. Meyhaneleri kapatın kadınlar tecavüze uğramasın, öldürülmesin. Bu cümlesi bile bu tiplerin ne kadar dayanaksız, ne kadar mesnetsiz salladıklarının göstergesi. Ya zekaları yok ya da kendilerini okuyup dinleyenlerin bir zekâya sahip olmadığından eminler." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı şunları kaydetti:

"Yahu be adam. Meyhaneler aylardır kapalı. Corona bahanesi ile her yer açılsa bile meyhanelerin açılmasına zaten izin verilmiyor. Ve meyhanelerin kapalı olduğu bu dönemde bile yüzlerce kadın tacize, tecavüze uğradı, öldürüldü. Bir anlat bakalım bana 92 yaşındaki nineye de meyhane çıkışı mı saldırdı manyak herif! Sana kimlerin nerede tacize, tecavüze uğradığını liste halinde yazarım. Sonra çok utanırsın. Tabii öyle bir hissiyata sahipsen! "