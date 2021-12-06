Fatih Altaylı'dan Suudi Arabistan GP yorumu: İğrenç bir pistte tartışmalı kararlar ve DRS

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, dün Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen yarışı yorumladığı yazısında, pistin son derece sevimsiz ve kötü olduğunu belirtti. Altaylı, yarış sırasında Verstappen-Hamilton arasında yaşanan olayları ve hakem kararlarını da değerlendirdi.

Formula 1 Türkiye GP'de hakem olarak görev alan Fatih Altaylı, dün Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen yarışı değerlendirdi. 2 kez kırmızı bayrağın çıktığı yarışa Verstappen ve Hamilton arasındaki birincilik mücadelesi damgasını vurdu. Pisti ve yaşanan olaylarda hakemlerin verdiği kararları yorumlayan Altaylı, şunları kaydetti:

"Formula 1’de son derece sevimsiz ve kötü Suudi Arabistan Cidde pistinde yapılan yarış, son zamanların en tartışılan yarışlarından biri olacak herhalde. Tartışılacak olmasının nedeni ise bu yılın şampiyonluk adayı iki ismin arasında cereyan eden olaylar ve bu olaylar sonrasında yarış hakemlerinin aldığı kararlar. F1 severler, benim de yarış hakemliği yapıyor olmam nedeniyle 'Bu kararlara ne diyorsunuz?' diyerek sormuşlar. Bunlardan ilki Verstappen ile Hamilton’ın birbirlerine çarpması ve Hamilton’ın ön kanadının kırılması ile sonuçlanan kaza. Bu kaza nedeniyle Verstappen’e 10 saniye cezası verildi.

Yarışseverler bu cezayı fazla bulmuş ve Hamilton’ın da bu olayda suçlu olduğunu düşünüyor. Dışardan bakışta haksız sayılmazlar. Ancak hakemler karar verirken sadece dışardan bakmıyor pek çok farklı veriye ulaşabiliyorlar. Televizyon yayınına yansımayan onlarca farklı kamera açısından tekrar tekrar izlemek dışında, otomobillerin bilgisayarlarındaki tüm verileri ve pit duvarı ile sürücü arasındaki tüm konuşmaları dinliyorlar. Tüm bunlara dayanarak Verstappen’e kitapta da yazan 10 saniye cezasını vermiş olmalılar. Hollandalı pilotun 2.4 g’lik frenlemesinin nedeni DRS avantajını rakibinden almak. Hamilton ise o noktada geçmek istemiyor ve çarpıyor.

Hamilton istese kazayı önleyebilir belki ama kitap bunu öngörmüyor. Son turlardaki 5 saniye cezası ise kesinlikle doğru karar. Çünkü Verstappen, mecbur kaldığı için değil, avantaj sağlamak ya da avantajını korumak için pist dışına çıkıyor."

Yazının tamamı için tıklayınız...

TIKLAYIN - Suudi Arabistan GP'de Hamilton kazandı; puanlar eşitlendi, şampiyonluk son yarışa kaldı