Fatih Altaylı'dan 'Sabiha Gökçen Havalimanı' tepkisi: İnsan aklıyla bu kadar kolayca alay edebilen bir memlekette nasıl sinirli olmayayım, söyler misiniz! 

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Sabiha Gökçen Havalimanı’na yönelik açıklamalarını yorumladı. Altaylı, “İnsan aklıyla bu kadar kolayca alay edebilen bir memlekette nasıl sinirli olmayayım, söyler misiniz?” Görüşünü savundu.

TIKLAYIN | Sabiha Gökçen Havalimanı’na ek sefer izni yok

Altaylı, “Dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı havayolu şirketlerine bir yazı göndererek, İstanbul’un Anadolu yakasındaki Sabiha Gökçen havalimanına ek sefer için izin verilmeyeceğini bildirdi. Buna gerekçe olarak da kapasite yetersizliği ve trafik yoğunluğunu gösterdi. Bir gün önce de THY, bu havalimanını artık kullanmayacağını duyurmuştu. Sadece THY’nin o meydandan çekilmesi nedeniyle bile bir miktar kapasite ortaya çıkmış olmalıydı ama Bakanlık tersini söylüyordu” ifadesini kullandı.

Altaylı, Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklamasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işleten şirketten kapasite kullanımları ile ilgili bilgi aldığını kaydetti. Altaylı, “Bilgiler ilginçti. Pist kapasitesinin yüzde 78’i kullanılıyordu. Yani 4’te 1’e yakın bir kapasite hâlâ boştaydı. Yüzde 84 zamanında kalkış oranı ile dünyada en ‘on time’ havaalanıydı. Terminal kapasitesinin ise yüzde 85’i kullanılıyordu. Yani kapasite de vardı, terminalde boş yer de… Üstelik de kapasiteyi arttıracak ikinci pistin yapımı uzun süredir sürüncemede bırakılıyordu. İnsan aklıyla bu kadar kolayca alay edilebilen bir memlekette nasış sinir olmayayım söyler misiniz!” düşüncelerini dile getirdi.

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