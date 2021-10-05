Fatih Altaylı'dan Rönesans Holding yorumu: Bu bağışı Türkiye’deki vakıflara yapmış olmasını isterdim, tabii yurt dışında iş yapmanın bedeli de olabilir

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Rönesans Holding'in Pandora Belgeleri'nde "bağış" adı altında vergi cennetine 210 milyon dolar aktardığının ortaya çıkmasının ardından kaleme aldığı yazısında "Az uz bir miktar değildir. Hele hele bağış olarak ciddi bir miktardır. Bir Türk firmasının bu bağışı yurt dışında değil, Türkiye’deki ihtiyaç sahibi vakıflara yapmış olmasını isterdim. Tabii bu yurt dışında iş yapmanın bedeli de olabilir" ifadesini kullandı.

Altaylı, yazısında şunları kaydetti:

"Belgelerde ilk ortaya çıkanlardan biri son dönemin hızlı müteahhitlerinden Rönesans inşaatın patronunun yurt dışında bazı off shore hesaplara para aktarması. Bana göre bunda zerre gariplik yok.

Bir iş insanının kayıtlı, vergisi ödenmiş parasını nerede tutacağı bizi ilgilendirmez. İster bahçesine gömer, ister yatağının altına saklar, isterse dünyanın herhangi bir yerindeki bir bankaya yatırır. Kendi bileceği iştir.

Ancak burada ligi çekici olan bu holding patronunun yurt dışında yapmış olduğu yaklaşık 110 milyon dolarlık bağıştır. 110 milyon dolar neredeyse 1 milyar TL civarında bir paraya tekabül etmektedir.

Az uz bir miktar değildir. Hele hele bağış olarak ciddi bir miktardır. Bir Türk firmasının bu bağışı yurt dışında değil, Türkiye’deki ihtiyaç sahibi vakıflara yapmış olmasını isterdim. Tabii bu yurt dışında iş yapmanın bedeli de olabilir."

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