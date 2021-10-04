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Rönesans Holding'ten "Pandora Belgeleri" açıklaması

"Hiçbir zaman yerel ya da uluslararası mevzuata aykırı herhangi bir fon transferi yapmamıştır"

04 Ekim 2021 19:50

Rönesans Holding, Pandora Papers belgelerinde "bağış" adı altında vergi cennetine 210 milyon dolar aktardığının ortaya çıkmasının ardından "Rönesans, hiçbir zaman yurt içinden yurt dışına yerel ya da uluslararası mevzuata aykırı herhangi bir fon transferi yapmamıştır" açıklamasını yaptı.

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