Fatih Altaylı'dan 'Koronavirüs' önerisi: Birkaç aylığına da olsa haber televizyonlarını reyting ölçüm sistemi dışına çıkarmalı

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, reyting uğruna bilgi değeri olmayan tartışmaların izleyicilere ulaştırıldığını belirterek, "Birkaç aylığına da olsa haber televizyonlarını reyting ölçüm sistemi dışına çıkarmalı" önerisinde bulundu.

Altaylı, "Dünyanın olağandışı, neredeyse bir bilim kurgu filmindeymişçesine geçtiği bu dönemde tüm sistemler yeni duruma göre organize edilirken, televizyonların da bildik biçimde kalmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Bana göre dönem reytinge yönelik yayın değil, toplum faydasına göre yayıncılık dönemi. Bunu söylememin nedeni şu: Özellikle haber televizyonlarında tartışma programı adı altında yapılan şeyleri bir süreliğine de olsa sonlandırmak, sansasyonel tartışmalardan kaçınmak 'Haber, bilgi, bilim odaklı uzman yorumu' doğrultusunda hareket etmek gerek." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Reyting uğruna, alakasız kişileri Koronavirüs üzerine kapıştırmak yerine, sakin, veriye ve bilgiye dayalı uzmanlıkları konuşturmak çok daha doğru seçenek.

Koronavirüs gibi bir bela ile uğraşırken bile bilgi verme açısından beş paralık değeri olmayan sansasyonel tartışmaların bir kesim izleyici tarafından tercih edildiği aşikar.

Bu da hem bilgi kirliliğine hem yanlış yönlendirmeye hem de toplumsal infiale ve hatta zaman zaman paniğe yol açıyor. Bu sansasyonel çirkinlikten kaçınıp, bilgi dönemine geçmek için aslında televizyon yönetimlerinde bir eksik yok. Yapılması gereken tek şey, birkaç aylığına da olsa en önce haber televizyonlarını rating ölçüm sistemi dışına çıkarmak ve ölçmemek. Bunu söylerken rahatım. Teke Tek’te zaten uzunca bir süredir rating kaygısı ile bir şey yapmıyorum ve buna rağmen izlenme oranlarımda bir sıkıntı olmadığını biliyorum.Habertürk’ün de bu konuda bir sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.

Altaylı yazısında şunları kaydetti:

Bu yüzden gönül rahatlığı ile haber kanallarını ölçüm dışına çıkarmasını isteyebilirim.

Zannederim sorumlu yayıncılık yapan ve o iddiada bulunan tüm kanallar buna hayır demeyecektir. Bu belayı atlatalım, yarışa kaldığımız yerden devam ederiz nasıl olsa!

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