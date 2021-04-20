T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Fatih Altaylı'dan Koronavirüs aşısı tepkisi: Yüzlerce kişi bekliyor, aşı gelmemiş, işte size muhteşem sağlık sistemi

20 Nisan 2021 14:43

Gazeteci Fatih Altaylı, Taksim Araştırma Hastanesi’ne Koronavirüs aşısı yaptırmak için yüzlerce kişinin geldiğini belirterek, “Herkes bekliyor. Aşı yapılmıyor. Açıklama yapan da yok” diye tepki gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Elde aşı olmadığı yolunda iddialar var. Yoksa söyleyin corona kapmadan evimize dönelim” diye seslenen Altaylı, ardından yaptığı paylaşımda aşının olmadığı açıklaması yapıldığını iletti. 

Altaylı, "Aşı gelmemiş. İsterseniz gelin isterseniz gece şansınızı deneyin olmadı yarın yine gelin dediler. Ama o da garanti değil. İşte size muhteşem sağlık sistemi" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı paylaşımında şunları kaydetti:

“Taksim araştırma hastanesinde yüzlerce kişi aşı için gelmiş. Herkes bekliyor. Aşı yapılmıyor. Açıklama yapan da yok. Elde aşı olmadığı yolunda iddialar var. Yoksa söyleyin corona kapmadan evimize dönelim.

Bir açıklama yapıldı. Aşı gelmemiş. İsterseniz gelin isterseniz gece şansınızı deneyin olmadı yarın yine gelin dediler. Ama o da garanti değil. İşte size muhteşem sağlık sistemi."

fatih altaylıfahrettin kocasağlık bakanlığı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24