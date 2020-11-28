Fatih Altaylı’dan Hürriyet’e Koronavirüs eleştirisi: Gazetenin artık rencide olacak bir okuru kalmamış olabilir mi!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Sağlık Bakanlığı’nın 28 bin vaka açıkladığı gün manşetinde sayılara yer vermeyen Hürriyet gazetesini eleştirdi. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın köşesine atışta bulunan Altaylı, “Acaba gazetenin okurları da bu durumdan rencide olmuşlar mıdır? Yoksa gazetenin artık rencide olacak bir okuru da kalmamış olabilir mi!” dedi

Fatih Altaylı bugünkü köşesinde şunları kaydetti:

Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni dostumuz geçen gün bir yazı yazmış. Bülent Arınç ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birbirlerinden rencide olmalarından yola çıkarak kendisinin de Sağlık Bakanlığı’nın coronada günlük vaka sayılarını açıklamamasından rencide olduğunu belirtmiş.

Bu yazı Sağlık Bakanı’nın tam da vaka sayılarını yeniden açıklamaya başladığı güne denk geldi. Ve ilginçtir vaka sayılarının açıklanmamasından rencide olan genel yayın yönetmeninin gazetesinin 1. sayfasında 3 ay sonra yeniden açıklanmaya başlanan ve günün en önemli gelişmesi olan vaka sayıları yer almadı.

Acaba gazetenin okurları da bu durumdan rencide olmuşlar mıdır? Yoksa gazetenin artık rencide olacak bir okuru da kalmamış olabilir mi!

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