Fatih Altaylı'dan Fenerbahçeli yöneticilere: Eğer orada FETÖ'cüler varsa, Emre de "ben bunlarla beraber yıllardır çalıştım" diyorsa, o zaman başvursunlar

T24 Spor

Gazeteci Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayımlanan Spor Saati programında futbol gündemini değerlendirdi. Altaylı, Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in maç sonunda açıklamalarına ilişkin konuşurken "Hakikaten orada güçlü FETÖ'cüler varsa eğer ve Emre Belözoğlu da diyorsa ki evet bunlar FETÖ'cüdür ve ben bunlarla yıllarca beraber çalıştım zaten, o zaman başvursunlar; Emre'yi de tanık olarak göstersinler. Emre de bu bizim örgütten kardeşim desin" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki ve Alper Pirşen, VAR Operatörü ile alakalı iddialarda bulunarak kendilerine operasyon çekildiğini belirtmişti. Baki, "Artık tiyatroyu da geçti tehlikeli bir hal aldı. Bu camia daha önce operasyon yemiş bir camia. Artık bu FETÖ'cü zihniyetin Fenerbahçe taraftarının sinir ucuyla oynayıp insanları sokağa döküp kaos çıkartmaya çalışmalarına yoruyorum. Artık futbolu, sporu her şeyi aştı bu işler. Fenerbahçe iyidir kötüdür tekrar ediyorum ama sen kötü de olsan yediğin gol ofsaytsa saymayacaksın attığın gol golse vereceksin" ifadelerini kullanmıştı.

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"Belki Emre Belözoğlu demiştir bu bizdendi diye"

Fenerbahçeli yöneticilerin açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fatih Altaylı, "Ben bilemem orada FETÖ'cü mü var, kim var ben FETÖ'cüleri tanımam. Emre Belözoğlu benden daha iyi tanır çünkü FETÖ'nün girdisini çıktısını, yıllarca içinde bulunduğu için bizden daha iyi tanır. Önde gezinen FETÖ'cüleri herkes gibi biliyoruz görüyoruz. Detay FETÖ'cüleri Emre bilir. Emre demiştir belki onlara bu bizdendi abi diye heralde" dedi.

"Fenerbahçeli yöneticiler suç işliyor"

Altaylı, "Onu bir kenara bırakalım böyle şantajvari konuşma olmaz. Biliyorsa, TC Cumhuriyet Savcılığı var, gidersin dersin ki arkadaşlar ben size belgesini getiriyorum buradaki kişiler FETÖ mensubudur. Yaptıkları işler de bunlardır, suçları da bunlardır dersin. Madem biliyorsun git bildir. TFF savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suçu ve suçluyu bilip de ihbarda bulunmamak suçtur zaten. Fenerbahçeli yöneticiler suç işliyorlar. Gidip versinler desinler ki bunlar FETÖ'cü. Devlet de gereğini yapsın. Ama hatırlarsan ben Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye transfer olduğu zaman dedim ki 'Türkiye'de FETÖ'yle mücadele bitmiştir'. Hala o kanaatteyim" diye konuştu.

"Emre'yi tanık göstersinler"

"Fenerbahçe'nin Fenerbahçe içeride kaybetme dışarıda kazanma rekoru kırıyor. Fenerbahçeli yöneticiler anlatsın bize, bu FETÖ'cü Federasyon ya da beIN Sports'taysa neredeyse bunlar, desinler ki bu FETÖ'cülerin parası yok deplasmana gidemiyorlar. Deplasmanda kazanırken yok da sahanda kazanırken mi FETÖ var bunun cevabını versinler.

Hakikaten orada güçlü FETÖ'cüler varsa eğer ve Emre Belözoğlu da diyorsa ki evet bunlar FETÖ'cüdür ve ben bunlarla yıllarca beraber çalıştım zaten, o zaman başvursunlar; Emre'yi de tanık olarak göstersinler. Emre de bu bizim örgütten kardeşim desin."

"Patron kim bilmiyoruz"

"Lig sonuncusu olan takımın pozisyonu Fenerbahçe'den daha fazla. Fenerbahçe topa hakim falan ama iş pozisyona kurtarışa geldiği zaman Fenerbahçe kalesinde daha fazla pozisyon var. Başından beri söylüyorum. Eski Fenerbahçeli de geçen hafta teyit etti. Sohbet ederken sonuç olarak Fenerbahçe'nin sıkıntılı olması Türk futbolu için iyi bir şey değil. Bir Galatasaraylı olarak keyif alabilirim ama Türk futbolu açısından iyi bir şey değil. Eskiden yönetimlerde de bulunmuş fener camiasının içinde biriyle, ben şöyle duydum dedi. Futbolculardan birkaçı serzenişte bulunmuş. 'Biz kime bakacağımızı şaşırdık. Hoca var, Emre var, Volkan var, Selçuk Şahin var, Başkan var. Hadi Başkan bir tarafa ama biz Emre'nin mi istediğini Teknik direktörün mü istediğini yapacağız, burada patron kim bilmiyoruz' demiş. Fenerbahçe'de durum bu."

"Hoca ezik zaten, belli bu"

"Hoca ezik zaten, belli bu. Bir organizasyon problemi var. Fazla "kurumsalımsı" aslında ama değil belki de. Hoca varsa hoca vardır kardeşim. Buranın ağası kim, Erol Bulut olmadığı açık. Ağa Erol Bulut değil ama sorumlu o. O zaman yollayın Bulut'u, Emre teknik direktör olsun oluyorsa. Meselenin teknik direktörde olmadığı giderek daha net ortaya çıkmaya başladı. 3 kez değişti benzer sonuçlar alınıyor. Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut. Bu denklemde mesele teknik direktör değil. Tek başına sorun o değil. O organizasyonu Ali Koç beyin gözden geçirmesi lazım. Ali koç çok iyi niyetli, en Fenerbahçeli ama onu gözden geçirmesi lazım bu organizasyonu. Bence Ali Koç’a yazık oluyor. Burada bir numaralı mağdur Ali Koç’tur. Kendini bu kadar kulübüne adamış birini Türk sporu kolay kolay bulamaz. Yazık oluyor."

"Pelkas'ı da FETÖ mü sol bek oynattı"

Pelkas'ın orada ne işi var abi. Sol bek oynadı. Bunu da mı FETÖ yaptırdı o zaman, bu çocuk mu FETÖ'cü. Takımda ne yaptığını bilen ve takımı organize etme yeteneği olan tek adamı sol bekte oynattığın zaman bunu da mı FETÖ yaptı diyeceğiz ya.

Bana sorarsan o pozisyon ofsayt değil, şunu dese anlarım. Serdar Aziz'e yapılan hareket bence yüzde 90 penaltı. Buna itiraz etseler anlarım. Ofsayt değil zaten görülüyor. En iyi ihtimalle hizada bana sorarsa 3-5 santim önde Fenerbahçeli oyuncu. FETÖ'cü olan var operatörü mü yoksa orada duran hakemler mi? Ama aynı hakemler başka maçlarda da Fenerbahçe'yi kayırmadılar mı. Onları neden düşünmüyorsun?

"Bunlar teşhis değil, bahanedir"

"Fenerbahçe'nin oynadığı kötü futbola teşhis değil bunlar, bahanedir. Fenerbahçe önce teşhis koysun. Tamam hakem FETÖ'cü, TFF Başkanı da FETÖ'cü, zaten akrabaları da yargılandı oğlu falan da yargılandı yanlış hatırlamıyorsam. Var operatörü de FETÖ'cü, kameraman da FETÖ'cü ve Fenerbahçe düşmanı. Tamam. Kabul edeyim, peki kardeşim senin karşında lig sonuncusu nasıl 6 pozisyon buluyor bunu anlat, Pelkas'ın orada işi ne anlat, bunlar ne?"