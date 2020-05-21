Fatih Altaylı'dan Fatih Erbakan'a tepki: Artık bırakın çoluk çocuğu sokağa çıkarmak, kendim sokağa çıkmaya korkar oldum

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, "15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir" sözlerine bugünkü köşesinde tepki gösterdi. Altaylı, "Açıkçası artık bırakın çoluk çocuğu sokağa çıkarmak, kendim sokağa çıkmaya korkar oldum. Bu kafa ile bunlar yakında bana bile sulanırlar." düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir; Anadolu'da yıllarca böyle olmuş

Altaylı, "Türkiye’de garip bir yarış başladı. Bu yarış önce gizliden gizliye yapılıyordu. Sızdırılan bazı videolardan falan öğreniyorduk yarışın ne aşamada olduğunu. Son zamanlarda aleniyet kesbetmeye başladı. Önce kerli ferli profesörler, adının önünde kalabalık unvanlar taşıyan birtakım adamlar televizyon ekranında genç kız demeye dilimin varmayacağı yaştaki çocuklarla ilgili cinsel fantezilerini sıralamaya başladılar." yorumunda bulundu.

Altaylı, "Rezillik bayrağı artık daha yükseğe dikilemez' derken bu kez de bir siyasi parti lideri çıkıp henüz buluğa ermiş kızların cinsel olgunluğundan dem vurmaya başladı." ifadesini kullandı.