Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir; Anadolu'da yıllarca böyle olmuş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 15 yaşına gelen çocukların cinsel olgunluğa erişmiş olduklarını ve ‘rızalarının’ geçerli olacağını öne sürdü.

Biz10 TV’de Zeynep Uzun’un yayınına katılan Erbakan çocuk yaştaki evliliklerle ilgili açıklamalarda bulundu. “Anadolu’da yıllardan beri büyüklerimiz 14, 15, 16 yaşında evlenmiş, mutlu yuva kurmuşlardır. 15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir” diyen Fatih Erbakan, “15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir” ifadesini kullandı.