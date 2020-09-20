Fatih Altaylı'dan Emrah Serbes tepkisi: Bu nasıl iş, biri anlatsın bana

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde yaptığı trafik kazası sonucunda 3 kişinin ölümüne sebep olan yazar, senarist Emrah Serbest'in açık cezaevine geçtikten sonra Covid-19 salgını tedbirleri nedeniyle tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Altaylı, "3 kişiyi öldür, bir aileyi yok et. 3 yılda çık. Yahu bu ülkede suçunu bilmeden, hakim önüne çıkmadan 5 yıl yatanlar var. Bu nasıl iş, biri anlatsın bana" dedi.

Fatih Ataylı'nın Emrah Serbes ile ilgili yazdıkları şöyle:

Bir aileyi yok et, üzerine yargıyı, adaleti kandırmaya kalkış. Ama yakalan. Yargılan. Kimsenin vicdanını tatmin etmeyen 13 yıla mahkum ol. Ve üzerinden 3 sene geçmeden tahliye edil, topluma geri dön. Bahsettiğim kişi Emrah Serbes. Salıverilmiş de haberimiz yokmuş. Sessiz sedasız.

3 kişiyi öldür, bir aileyi yok et. 3 yılda çık. Yahu bu ülkede suçunu bilmeden, hakim önüne çıkmadan 5 yıl yatanlar var. Bu nasıl iş, biri anlatsın bana. Biz Emrah Serbes yargıyı kandırmaya çalışıyordu diye kızmıştık. Meğer yargı bizi kandırıyormuş. Bu ülkede, bu dönemde suçlu olunca yırtıyormuşsun. Suçsuz olunca işin zormuş.

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Ne olmuştu?

İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül 2017'de, Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında, Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Kazada sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.



Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını iddia eden Kenan Doğru tutuklanmıştı.

Emrah Serbes ise müşteki ailenin avukatının talebiyle "sürücünün belirlenmesi için güvenlik kamera görüntüleri ve emniyet kemeri izlerinin tespitini istemesi" üzerine otomobili kendisinin kullandığını itiraf ederek, 28 Eylül 2017'de teslim olmuş, ardından tutuklanmıştı.



Serbes, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 13 yıl 4 ay, kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, tarafların itirazlarını reddederek, kararı hukuka uygun bulmuştu. Temyiz üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesi de cezayı onamıştı.



Olayda annesi, babası ve kardeşini kaybeden Ahmet Mert Özçelik, Emrah Serbes'ten 4,5 milyon liralık manevi tazminat talebiyle dava açmıştı.



Serbes açık cezaevine geçtikten sonra Covid-19 salgını tedbirleri nedeniyle tahliye edilmişti.

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