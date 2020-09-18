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3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek

18 Eylül 2020 12:41

İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes'in 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

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